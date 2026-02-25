Acasă » Știri » Surpriză la Asia Express 2026! Cu cine va face echipă Gabi Torje în competiție

Surpriză la Asia Express 2026! Cu cine va face echipă Gabi Torje în competiție

De: Anca Chihaie 25/02/2026 | 11:53
Surpriză la Asia Express 2026! Cu cine va face echipă Gabi Torje în competiție
Cu cine face echip[ Gabi Torje la Asia Express. Sursa foto: Antena 1 / Instagram

Participarea fostului internațional român Gabriel Torje în noul sezon al show-ului de aventură difuzat de Antena 1 conturează deja una dintre cele mai interesante echipe anunțate pentru competiția televizată Asia Express. Iată cu cine ar face acesta echipă!

De-a lungul timpului, Gabriel Torje a mai fost dorit în proiect, însă a refuzat participarea din diverse motive. În sezonul anterior, el ar fi putut face parte din show dacă accepta să formeze o echipă cu Gabriel Tamaș, însă nu a fost de acord cu această variantă.

Cu cine va face echipă Gabi Torje la Asia Express

Pentru ediția programată în 2026, sportivul va face echipă cu fostul luptător de stil greco-roman Alin Alexuc, un nume cu experiență solidă în competițiile internaționale.

Noul sezon al emisiunii este așteptat să fie difuzat în toamna anului 2026, însă traseul exact al competiției nu a fost încă făcut public. Formatul show-ului presupune probe dificile de orientare, adaptare culturală și rezistență psihică, elemente care favorizează concurenții cu disciplină sportivă și capacitate de a funcționa sub presiune.

Alin Alexuc se remarcă printr-un palmares impresionant în luptele greco-romane. De-a lungul carierei, el a reprezentat România la patru ediții ale Jocurilor Olimpice: Jocurile Olimpice de la Londra 2012, Jocurile Olimpice de la Rio 2016, Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 și Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Prezențele constante la cel mai înalt nivel competițional reflectă stabilitatea și continuitatea performanței sale sportive.

Pe lângă participările olimpice, Alexuc a acumulat numeroase medalii la competiții europene și mondiale. Printre rezultatele notabile se numără podiumuri la campionate mondiale și europene, inclusiv titlul continental obținut la Roma în 2020, performanță care i-a consolidat statutul de sportiv de elită în categoria sa de greutate.

În ceea ce îl privește pe Gabriel Torje, acesta vine în competiție cu experiența unei cariere consistente în fotbalul profesionist. Cu zeci de selecții la echipa națională a României, el a evoluat atât în campionatul intern, cât și în străinătate, având prezențe în Spania, Italia și Turcia. La nivel de club, a cucerit titlul de campion al României cu Farul Constanța și a lăsat o amprentă importantă în tricoul lui Dinamo București, unde a adunat peste o sută de apariții oficiale și a marcat numeroase goluri decisive.

CITEȘTE ȘI: Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”

Proiectul de la Antene o ține “în priză” pe Denise Rifai. Proaspăt coafată și concentrată maxim la telefon

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Preschimbare permis auto 2026. Cât durează și care sunt documentele necesare
Știri
Preschimbare permis auto 2026. Cât durează și care sunt documentele necesare
ANM anunță vreme severă. Ninsorile și lapovița continuă în aceste zone
Știri
ANM anunță vreme severă. Ninsorile și lapovița continuă în aceste zone
Protest al sindicatelor din Educație la Palatul Cotroceni sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” / ANOSR se alătură
Mediafax
Protest al sindicatelor din Educație la Palatul Cotroceni sub sloganul „Şcoală săracă –...
Ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange. Cine câștigă mai mult acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange. Cine...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe...
Primul primar care anunță că va scoate păcănelele din oraș. „Cât costă viața celui pe care l-am văzut mort?”
Digi24
Primul primar care anunță că va scoate păcănelele din oraș. „Cât costă viața...
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Mediafax
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț...
Parteneri
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două săptămâni: Poliția a găsit rămășițe umane
Digi 24
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Fără Waze și GPS în adâncuri. Secretul navigării submarinelor care stau luni de zile sub apă
go4it.ro
Fără Waze și GPS în adâncuri. Secretul navigării submarinelor care stau luni de zile sub...
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange. Cine câștigă mai mult acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange. Cine câștigă mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Preschimbare permis auto 2026. Cât durează și care sunt documentele necesare
Preschimbare permis auto 2026. Cât durează și care sunt documentele necesare
ANM anunță vreme severă. Ninsorile și lapovița continuă în aceste zone
ANM anunță vreme severă. Ninsorile și lapovița continuă în aceste zone
Ce este, de fapt, uleiul de copaiba. Ce proprietăți terapeutice are
Ce este, de fapt, uleiul de copaiba. Ce proprietăți terapeutice are
Secretul câștigătorilor la loto. Care este abordarea lor și cum joacă de obicei
Secretul câștigătorilor la loto. Care este abordarea lor și cum joacă de obicei
Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București în 7 zile: 16-22 februarie 2026. Colegii lui ...
Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București în 7 zile: 16-22 februarie 2026. Colegii lui au crezut că exagerează!
Bella Santiago, ”însărcinată” cu AI. Ce a ajuns să facă de dorul soțului, plecat la Survivor
Bella Santiago, ”însărcinată” cu AI. Ce a ajuns să facă de dorul soțului, plecat la Survivor
Vezi toate știrile
×