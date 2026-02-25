Surpriză la Asia Express 2026! Cu cine va face echipă Gabi Torje în competiție

Participarea fostului internațional român Gabriel Torje în noul sezon al show-ului de aventură difuzat de Antena 1 conturează deja una dintre cele mai interesante echipe anunțate pentru competiția televizată Asia Express. Iată cu cine ar face acesta echipă!

De-a lungul timpului, Gabriel Torje a mai fost dorit în proiect, însă a refuzat participarea din diverse motive. În sezonul anterior, el ar fi putut face parte din show dacă accepta să formeze o echipă cu Gabriel Tamaș, însă nu a fost de acord cu această variantă.

Cu cine va face echipă Gabi Torje la Asia Express

Pentru ediția programată în 2026, sportivul va face echipă cu fostul luptător de stil greco-roman Alin Alexuc, un nume cu experiență solidă în competițiile internaționale.

Noul sezon al emisiunii este așteptat să fie difuzat în toamna anului 2026, însă traseul exact al competiției nu a fost încă făcut public. Formatul show-ului presupune probe dificile de orientare, adaptare culturală și rezistență psihică, elemente care favorizează concurenții cu disciplină sportivă și capacitate de a funcționa sub presiune.

Alin Alexuc se remarcă printr-un palmares impresionant în luptele greco-romane. De-a lungul carierei, el a reprezentat România la patru ediții ale Jocurilor Olimpice: Jocurile Olimpice de la Londra 2012, Jocurile Olimpice de la Rio 2016, Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 și Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Prezențele constante la cel mai înalt nivel competițional reflectă stabilitatea și continuitatea performanței sale sportive.

Pe lângă participările olimpice, Alexuc a acumulat numeroase medalii la competiții europene și mondiale. Printre rezultatele notabile se numără podiumuri la campionate mondiale și europene, inclusiv titlul continental obținut la Roma în 2020, performanță care i-a consolidat statutul de sportiv de elită în categoria sa de greutate.

În ceea ce îl privește pe Gabriel Torje, acesta vine în competiție cu experiența unei cariere consistente în fotbalul profesionist. Cu zeci de selecții la echipa națională a României, el a evoluat atât în campionatul intern, cât și în străinătate, având prezențe în Spania, Italia și Turcia. La nivel de club, a cucerit titlul de campion al României cu Farul Constanța și a lăsat o amprentă importantă în tricoul lui Dinamo București, unde a adunat peste o sută de apariții oficiale și a marcat numeroase goluri decisive.

