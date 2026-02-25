Bella Santiago, ”însărcinată” cu AI. Ce a ajuns să facă de dorul soțului, plecat la Survivor

Bella Santiago a stârnit emoții în mediul online după ce a publicat o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare însărcinată, în timp ce soțul ei, Nicu Grigore, îi sărută burtica.

Fotografia nu este reală, ci o proiecție a unei dorințe arzătoare pe care cei doi o au de ceva vreme: aceea de a deveni părinți împreună. Bella Santiago și Radu Grigore sunt împreună de 10 ani.

„Varianta AI e gata… iar la anul să refacem poza asta în realitate, cu mine însărcinată cu adevărat și cu visul nostru devenit viață. Mi-e dor de tine”, a scris artista în dreptul imaginii.

Postarea vine într-un moment în care Nicu Grigore se află departe de casă, participând la Survivor 2026.

Bella Santiago și soțul ei își doresc de mult timp încă un copil

Artista mai are o fiică, Kescielle, dintr-o relație anterioară, pe care o crește alături de Nicu, însă dorința de a avea un copil împreună este una pe care au exprimat-o deschis. Cei doi formează un cuplu solid, atât în viața personală, cât și în vizorul publicului. Participarea lor la Power Couple nu doar că i-a apropiat, ci i-a ajutat și să strângă o parte importantă din banii necesari pentru locuința lor, proiect pe care l-au început ulterior.

Cum a ajuns Bella în România

Bella Santiago, originară din Filipine, s-a stabilit în România în anul 2016, după ce l-a întâlnit pe Nicu Grigore în străinătate, în perioada în care cânta în Filipine, Taiwan și Malaezia. A devenit cunoscută publicului după participarea la X Factor, unde a impresionat cu vocea sa și, ulterior, a început să colaboreze cu trupa Jukebox. La ceva vreme după ce s-a stabilit în România, artista a reușit să o aducă și pe fiica sa, Kescielle, construind aici o viață stabilă alături de Nicu. Cei doi s-au cununat civil în 2018, iar în 2023 au făcut și nunta religioasă.

Nicu Grigore face senzație la Survivor

În prezent, Nicu Grigore, fost sportiv de performanță și kinetoterapeut, își testează limitele la Survivor 2026. În afara show-ului, acesta activează ca Talent Manager, însă acum se află într-un cu totul alt rol: cel de concurent într-o competiție extremă, unde rezistența fizică și mentală sunt puse la încercare zi de zi. Prezența lui în competiție nu trece neobservată, iar fiecare apariție pe micile ecrane vine la pachet cu emoții puternice pentru Bella Santiago, care îl urmărește cu sufletul la gură. Chiar dacă se află departe de casă, Nicu reușește să îi transmită soției sale suspans și adrenalină, dar și dorul care a inspirat-o să creeze imaginea virală cu ajutorul AI.

VEZI ȘI: Chinul prin care a trecut Bella Santiago de la Power Couple, ca să obțină cetățenia română: ”E foarte greu!”

VEZI ȘI: Bella Santiago intervine după scandalul care a făcut valuri la Survivor 2026: “Nicu trăiește lucrurile intens”