Chinul prin care a trecut Bella Santiago de la Power Couple, ca să obțină cetățenia română: "E foarte greu!"

Chinul prin care a trecut Bella Santiago de la Power Couple, ca să obțină cetățenia română: ”E foarte greu!”

De: Andreea Stăncescu 02/12/2025 | 15:30
Chinul prin care a trecut Bella Santiago de la Power Couple, ca să obțină cetățenia română: ”E foarte greu!”
Ce spune Bella Santiago despre obținerea cetățeniei / Sursa foto: Facebook
Bella Santiago, artista originară din Filipine, este cunoscută publicului din țară încă din momentul în care a impresionat juriul și telespectatorii în semifinalele emisiunii „X Factor”. Ea locuiește în România din anul 2016 și își dorește să obțină cetățenia, însă procesul nu este atât de simplu. 

Născută în 1989, Bella Santiago și-a descoperit pasiunea pentru muzică la doar 15 ani, iar talentul ei a dus-o pe scene din Filipine, Taiwan și Malaezia, fiind locul unde l-a întâlnit pe cel care avea să-i devină soț, Ionuț Grigore. În 2016, cântăreața s-a stabilit în România alături de acesta, iar adaptarea ei la viața de aici a fost rapidă. A fost remarcată imediat de public și a început să colaboreze cu trupa Jukebox cu care a participat la selecția pentru Eurovision.

Sursa foto: Social media

În plan personal, Bella și Nicu Grigore s-au cununat civil în 2018, iar în 2023 și-au unit destinele și religios. Totodată, artista a reușit să o aducă în România și pe fiica ei, Kescielle, visând la o viață stabilă pentru familia lor.

Cântăreața își dorește să obțină cetățenia română, însă procesul este unul dificil. Bella Santiago trebuie să învețe istoria României pentru a susține mai multe examene pentru a deveni cetățean român.

„Sper să iau anul viitor cetățenia română. Nu am luat-o, urmează! E foarte greu! Nu prea am așa încredere în mine. Trebuie să dau examene.

Nu trebuie să știu doar limba romană, trebuie să învăț și istoria României. Îmi trebuie notă bună. Momentan, am aplicat pentru obținerea cetățeniei doar pe 5 ani și urmează să aplic pentru cetățenia definitivă.

Au zis că sunt ok, am cântat și imnul României. Mă mai învață și soțul una, alta”, a declarat Bella Santiago.

