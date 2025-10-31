Acasă » Exclusiv » Bella Santiago și soțul au pus construcția casei pe HOLD și au pariat cei 100.000 de euro rămași pe proiectul vieții lor: ”Este un risc foarte mare!”

De: Bianca Drăgan 31/10/2025 | 18:20
Bella Santiago și soțul au pus construcția casei pe HOLD și au pariat cei 100.000 de euro rămași pe proiectul vieții lor: ”Este un risc foarte mare!”
Bella Santiago și soțul său, Nicu, pun la cale proiectul vieții lor! Deși prima lor casă, locuința visurilor lor, nu este gata încă, cei doi riscă banii strânși pentru căminul lor pentru o idee de zile mari! Pentru CANCAN.RO, cântăreața care a cucerit România la X Factor ne dezvăluie despre ce este vorba, cât de teamă este să nu piardă cei 100.000 de euro investiți, dar și când devine mamă!

Bella Santiago și soțul său pun totul la bătaie pentru un vis măreț. În ciuda faptului că este de mult timp în domeniul muzical din România, filipineza nu a avut parte niciodată de propriul său turneu. Așadar, după atâția ani de carieră, a venit și momentul cel mare. Mare și riscant, căci cei doi pun la bătaie o sumă extrem de mare, pe care o rezervau pentru casa visurilor lor, aflată încă în construcții.

Deși vor cheltui o avere pe care ar fi trebuit, teoretic, să o investească în noua locuință la care visează de ani întregi, cei doi soți au pus deja la punct evenimentele și sun gata să pornească prin țară.

Am turneu de pe 4 până pe 15 decembrie, începem în Oradea, apoi Arad, Alba Iulia, Brașov, Buzău, Piteși și Ploiești. Este primul meu turneu și am invitați. Doar eu, dansatorii, toboșarul, chitaristul, vocea și talentul meu. O să fie show!

Nu prea au mai mers concertele ca înainte, dar nu pot spune că mă plâng. Au fost concedii, dar și frica firmelor, la evenimentele corporate. Se pun la adăpost cu banii, nu prea mai aduc artiști, preferă să aducă un DJ și să pună ceva în plus la salariul angajaților. Sunt oameni care sună în ultima clipă. M-au sunat chiar și înainte cu o zi. Eram în curte, mă bronzam, când m-au invitat să cânt fix în seara aceea. M-am dus, cum să nu? (…)

Casa ne-o facem în curte cu socrii. Mai avem mult din ea, pentru că banii din casă se duc la turneu acum, au declarat concurenții de la Power Couple.

Bella Santiago și soțul, Nicu, au pariat totți banii pe un vis.

”Ne-a costat 100.000 de euro”

Deși din exterior poate părea foarte simplu de făcut, Bella și Nicu recunosc că turneul le-a dat mari bătăi de cap și că procesul este unul destul de complicat. Ba mai mult, nici suma investită nu este una mică deloc! Câștigătoarea X Factor 2018 și partenerul ei au investit 100.000 de euro pentru a realiza acest turneu. Practic, dacă biletele nu se vând, ies în minus! 💸💸💸

Am făcut acest turneu pentru Bella. Este un risc foarte mare, dar ne bazăm pe talentul ei, mai ales că lumea așteaptă un show de la ea. E un risc la tot ce înseamnă servicii, nu e ieftin, suporți costuri pentru sălile de evenimente. Nu există sponsori și trebuie să iei din banii casei și nu prea e indicat să iei din banii casei, pentru că trăim niște vremuri grele. Ca să închiriezi o sală de cultură, trebuie să dai niște avansuri. Dacă, Doamne ferește, nu se vând biletele, sunt bani pierduți.

Turneul ne-a costat cam 100.000 de euro, dacă stai să aduni toate sălile și restul, bani pe care nu i-am avut în buzunar. Am vorbit la locații și am negociat cu ei să plătesc doar un mic avans inițial, apoi restul de 70% din plată se va face după turneu. După ce încasez banii din bilete, plătesc acolo. Fix ca la o nuntă, dar la nuntă știi sigur că ieși pe plus. Un bilet e între 100-200 lei, dar să nu uităm, pentru că oamenii sunt critici, că 50% din costul unui bilet sunt taxe! Dacă stau să calculez, Bella cântă aproape pe gratis, doar ca să o vadă lumea, au explicat ambii.

Pe lângă proiectul muzical, cei doi lucrează și un proiect personal: un bebe, care se lasă așteptat! 👶

Nu a venit barza. Muncim. Muncim și la copil, și la turneu. Sigur copilul va veni după casă și turneu, căci atunci ne vom relaxa. Totul ține de relaxare. Monica Davidescu ne zicea să mergem la mare doar noi doi, că acolo sigur iese bebe, au încheiat concurenții de la Antena 1.

Bella Santiago pleacă în turneu de 100.000 de euro/ Sursa foto: Instagram

