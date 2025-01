Bella Santiago și Nicu Grigore au dat-o pe față! Ce s-a întâmplat la filmările ”Power Couple”! ”Ne place să fim schingiuiți!”

Sezonul doi al show-ului Power Couple începe în această seară la Antena 1, de la 20.30 și aduce în prim plan nouă cupluri de vedete care își vor testa relația și limitele. Printre cei care au spus Da provocării se numără și Bella Santiago și Nicu Grigore, soțul ei. Cântăreața, de origine din Filipine, a câștigat și alte showuri la care a mai participat în trecut precum X-factor sau Te cunosc de undeva, așa că are experiență în a lua trofeele oferite de Antena 1. Soțul știe asta, iar nebunia pe care a făcut-o în cadrul showului și pe care ne-au povestit-o în exclusivitate la CANCAN.RO demonstrează încrederea lui.

Începând de astăzi, în fiecare luni, marti și miercuri de la 20.30, telespectatorii au ocazia de a vedea nouă dintre cuplurile lor preferate de vedete în tot soiul de ipostaze. Power Couple este show-ul care le va testa atât relația, cât și limitele, iar cei de acasă vor vedea ce provocări au avut de înfruntat vedetele. Bella Santiago și soțul vedetei, Ionuț Grigore sau Nicu așa cum îl știe lumea, au acceptat și ei provocarea care le-a cam dat bătăi de cap. A ajuns să-i schinjuiască, spune Nicu, iar la un moment dat a făcut un gest neașteptat față de Bella.

Bella Santiago și Nicu Grigore și-au învins fricile la Power Couple: „De la „te iubesc” la ”te omor” nu a mai fost decât un pas”

(CITEȘTE ȘI: Provocările show-ului de la Antena 1 au făcut-o pe Bella Santiago să descopere adevărul: este vorba despre soțul ei! Cum le-a schimbat viața Power Couple: ”Am fost nevoită! După ce am ajuns acasă…”)

Bella Santiago și Nicu Grigore au povestit cât de dificile au fost probele la care au fost supuși în Malta. Soțul și impresarul artistei recunoaște că a fost tare chinuit. „Experiența a fost exact așa cum s-a văzut în secvențele din promo, de la „te iubesc” la ”te omor” nu a mai fost decât un pas. A fost complicat”, a spus Nicu Grigore.

„Ne iubim de ne omorâm. A fost foarte mișto experiența, este o experiență unică pe care ne-am dori să o mai repetăm. Noi ne-am înțeles foarte bine cu toată lumea, ne sunăm în continuare și s-au legat prietenii frumoase”, îl completează Bella.

Cei doi au fost foarte încântați încă din momentul în care au plecat în Malta. Ajunși acolo însă, au realizat că nu este de joacă, iar probele sunt grele și solicitante. Nu a fost însă problemă căci: ”Nouă ne plac chinurile, ne plac chestiile astea, să fim schingiuiți, să ne fie greu. Ne plac provocările și chiar a fost frumos”.

Întrebați dacă au avut vreo strategie în cadrul competiției pentru a câștiga, Nicu a răspuns: „Mie nu îmi plac strategiile, mă adaptez la ce se întâmplă acolo, spun în față ceea ce am de spus fiecăruia și merg mai departe, armonia este cea mai importantă”.Cu toate acestea, Nicu știe bine ce are acasă, astfel că decizia de a paria totul pe soția lui i-a surprins pe toți. „Am pariat amândoi unul pe celălalt. Eu am avut la un moment dat un all-in” , a spus impresarul pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Producătorii de la Power Couple nu mai au nimic de ascuns: Dani Oțil a spus totul! Și e fabulos! ”Ne-au mințit! Au luat foc la prima probă!”)

Și pentru că s-au descurcat în cadrul competiției, am fost curioși dacă ar accepta vreun alt proiect de cuplu. Nu de alta, dar tot se glumea pe tema faptului că Bella Santiago a cam luat banii Antenei 1 din toate proiectele la care a participat. Așadar, cei doi sunt deschiși și către alte proiecte de cuplu: „Am accepta pe viitor și alt proiect legat de cuplu, doar să fim împreună. Noi să fim împreună și reușim”, a spus fosta câștigătoare X-factor.

Chiar la întoarcerea din Malta, Bella Santiago făcea dezvăluiri pentru CANCAN.RO despre Power Couple și despre cât de mult a schimbat-o această competiție.

„Acolo am văzut un soț diferit, pe care nu l-am mai văzut niciodată. El este mai organizat decât mine și face strategii bune. Nu sunt mai curajoasă decât el. L-am cunoscut ca pe un bărbat care joacă rugby. El a fost jucător de rugby, campion în Spania, iar la Power Couple am văzut latura lui sportivă și m-am îndrăgostit mai mult”, a spus cântăreața.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.