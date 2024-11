Provocările show-ului de la Antena 1 au făcut-o pe Bella Santiago să descopere adevărul: este vorba despre soțul ei! Cum le-a schimbat viața Power Couple: ”Am fost nevoită! După ce am ajuns acasă…”

Filmările celui de-al doilea sezon al show-ului fenomen Power Couple România – La bine și la greu s-au încheiat. Emisiunea îi scoate pe participanți din zona de confort, îi supune unor provocări total neașteptate și le oferă cadrul de a-și recunoaște fricile și a le depăși. Printre cuplurile care au acceptat provocarea Power Couple se numără Bella Santiago și Ionuț Grigore. Cei doi s-au întors recent din Malta, acolo unde au avut loc filmările celui de-al doilea sezon și au vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre experiența de acolo, cum i-a schimbat, dar și ce frici și-au învins. În plus, cunoscuta artistă a declarat că a descoperit ceva ce a uimit-o la soțul ei.

Bella Santiago și Ionuț Grigore sunt împreună de opt ani, iar în 2023 au spus Da și în fața lui Dumnezeu. Cei doi se înțeleg și completează reciproc, mai ales că Ionuț sau Nicu, așa cum îi spun amicii, este și impresarul fostei câșigătoare X-factor. Așadar, cei doi nu au avut nicio problemă să își testeze relația în cadrul emisiunii Power Couple. Doar că, ce au descoperit acolo i-a uimit până și pe ei. Cântăreața din Filipine și soțul ei au dezvăluit totul despre parcursul lor în emisiune. În plus, Bella susține că show-ul tv a schimbat-o și a făcut-o să fie mai ascultătoare!

Bella Santiago, schimbată total după Power Couple: „Am văzut un soț diferit și…am fost nevoită să-l ascult”

CANCAN.RO: Ce faceți? Ne întâlnim iată, la un frumos eveniment cu și despre bijuterii și vreau să îmi spui care este cea mai frumoasă bijuterie primită în dar de la soțul tău?

Bella Santiago: Iubirea lui este cel mai frumos cadou

CANCAN.RO: Acum spune-mi tu adevărul? Care bijuterie ți-a rupt buzunarul?

Ionuț Grigore: Așa este, nu te-a păcălit cu nimic, iubirea e cel mai frumos cadou.

Bella Santiago: E zgârcit! Glumesc.

CANCAN.RO: Ai văzut, mai bine nu întrebam…

Ionuț Grigore: Bagi ceartă în familie, vezi…Hai să mergem, nu mai vorbim, gata!

CANCAN.RO: Zi-mi cât de bine vă înțelegeți voi după Power Couple? Cum a fost experiența?

Bella Santiago: Ne înțelegem mult mai bine după Power Couple, am învățat să-l ascult pe soțul meu că înainte nu-l prea ascultam. Am avut acolo multe probe la care am fost nevoită să-l ascult și după ce am ajuns acasă, acum, gata, știu să-l ascult.

CANCAN.RO: Bine, și el are grijă de tine, este un bărbat foarte protectiv și atent, și cred că este și un bun strateg. Mă înșel?

Ionuț Grigore: Nu, chiar sunt.

Bella Santiago: El este mai organizat decât mine și face strategii bune. Nu sunt mai curajoasă decât el. Acolo am văzut un soț diferit, pe care nu l-am mai văzut niciodată. L-am cunoscut ca pe un bărbat care joacă rugby. El a fost jucător de rugby, campion în Spania, iar la Power Couple am văzut latura lui sportivă și m-am îndrăgostit mai mult.

CANCAN.RO: Să înțeleg că ați făcut bine la toate probele. Ajungeți în finală? Sunteți mulțumiți?

Ionuț Grigore: Pot să vă spun doar cine a câștigat dacă vreți, în rest nu știu nimic.

Artista, la un pas să cedeze: „M-a chinuit tot!”

CANCAN.RO: De ce v-a fost cel mai teamă acolo? Ce a fost cel mai greu?

Ionuț Grigore: Totul a fost foarte greu, dar în același timp, foarte frumos. Este ceva ce nu poți întâlni nicăieri pe stradă sau în parcuri de distracții. Pentru cupluri este și o terapie, nu doar o competiție.

CANCAN.RO: V-ați întors mai uniți?

Bella Santiago: Da. Ne-am obișnuit și fără telefon pentru că acolo am stat fără. Înainte, de fiecare dată nu plecam fără telefon, îl căutam mereu, acum nu mai am treabă.

CANCAN.RO: Cred că ți-a fost greu că nu ai putut să vorbești cu fiica ta?

Bella Santiago: Da, a fost greu, într-adevăr. Mai prindeam câteva minute dacă terminat proba mai repede, reușeam să vorbim.

Ionuț Grigore: Reușeam să vorbim cu familia uneori, când se putea, nu mereu. Dacă aveam urgențe.

CANCAN.RO: A fost ceva care să te dea peste cap pe tine, Ionuț? Ce frici ai?

Ionuț Grigore: Da. Nu prea am frici, dar au fost niște probe care m-au chinuit tare.

Bella Santiago: Pe mine m-a chinuit tot, am avut multe temeri.

Ionuț Grigore: Dar și le-a învins!

CANCAN.RO: Ați fost în vacanță după să vă relaxați?

Ionuț Grigore: Am stat o săptămână letargici în casă. Oricum, ne este dor de perioada aceea. Ne-am mai duce o dată.

Bella Santiago: Da, când am ajuns în România de la căldură la frig, îmi vine să dorm încontinuu. Dar acolo era adrenalină și îmi este tare dor.

