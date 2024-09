Bella Santiago pleacă din casa socrilor! Ce i-a spus soțul când i-a aflat planul

Pentru CANCAN.RO, Bella Santiago vorbește despre cel mai mare plan pe care îl are pe anul acesta. Printre pregătirile pentru fiica sa, care începe școala curând, și concerte, cântăreața filipineză se ocupă și noua casă pe care și-a construiește în curte socrilor. Cât va costa noua locuință a vedetei?

Bella Santiago a avut o vară plină și are planuri mărețe pentru toamna care abia a început. Printre orele petrecute în studio și concerte, cântăreața a reușit să strecoare și o vacanță alături de cei dragi. Nu oriunde, ci chiar la unchiul său! Tot această vară, artista a înscris-o pe fiica sa la școala de televizune.

”A fost foarte mișto vara aceasta pentru mine! Am mers la unchiul meu din Ibiza, el stă acolo de 30 de ani. Am stat acolo o săptămână cu soțul și fata mea.

Acum începe școala, iar fata mea mă zăpăcește cu rechizite, uniformă. Ea trece clasa a6-a, este la o școală de stat, este foarte muncitoare. A terminat clasa a5-a pe primul loc. Acum face școala de televiziune și este foarte mândră de ceea ce face. Când era mai mică, la șapte ani, a scris meteo, a memorat, iar eu auzeam prin casă cum prezintă, am filmat-o și am montat acel video. Mi-a plăcut, așa că am dus-o la școala de televiziune acum.

Ea cântă și la pian, este foarte harnică. Mi-ar plăcea să-mi calce pe urme, dar a zis că nu și-ar dori”, spune artista.

Bella Santiago își face casă în curtea socrilor

Așa cum vă spuneam, Bella are planuri foarte mari pentru perioada care urmează. Artista și partenerul său, Nicu, au decis să își construiască propria casă. Până acum, filipineza și fiica sa au locuit în casa socrilor. Așadar, imediat ce au stâns o parte din banii necesari, cântăreața și partenerul său au lua decizia de a-și ridica propria locuință.

”Lucrez mult la piesele noi. Avem o casă de construit. Noi acum stăm în casă cu socrii mei, dar avem curte mare și vom face o casă separat. Casa va fi tip A, cu trei camere mari și un living deschis, jos. Nu mă ocup eu de design-ul interior, ne vor ajuta niște prieteni. Eu și Nicu ne dăm cu părerea împreună, mereu găsim o cale de mijloc. Mai avem mult, momentan avem doar fundația. Nu va dura mult, dar trebuie să mai am niște cântări, ca să mai punem niște bani acolo. Nicu a făcut niște calcule, dar nu am întrebat cât vor fi, pentru că nu vreau să știu! Vreau doar să iasă frumos”, încheie Bella Santiago, pentru CANCAN.RO.

