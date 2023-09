Bella Santiago, amintiri dureroase! Viața artistei înainte de celebritate a fost una extrem de grea: „Am fost foarte săraci”

Viața Bellei Santiago este acum una roz și lipsită de griji. Recent, artista a îmbrăcat rochia de mireasă și are acum o familie frumoasă și fericită. Însă, lucrurile nu au fost mereu așa de simple pentru cântăreață. Aceasta are un trecut dureros, iar viața ei înainte de a ajunge în România a fost una grea și anevoioasă, marcată de lipsuri. Prin ce a trecut vedeta?

Bella Santiago este acum o femeie împlinită și fericită. Are o familie frumoasă, a cunoscut succesul în ceea ce privește partea profesională, însă, în urmă cu ceva ani, vedeta nici măcar nu visa să ajungă aici. Pe vreme când locuia în Filipine aceasta a dus o viață destul de grea, iar banii și mâncarea lipseau de cele mai multe ori în copilăria cântăreței.

„Am avut o viață foarte săracă”

În cadrul unui interviu recent, Bella Santiago a vorbit despre copilăria ei, amintindu-și cât de grea părea viața atunci. Tatăl artistei a decedat când aceasta avea numai un an. Astfel, cântăreața fost crescută doar de mamă și de bunică. După decesul bărbatului, cea care i-a dat viață Bellei Santiago a încercat să se descurce așa cum a putut. Însă, banii pe care femeia reușea să îi facă erau mult prea puțini.

Așa că, mama cântăreței a trebuit să își lase fiica în grija bunicii și s-a mutat într-un alt oraș pentru a putea câștiga mai bine. Însă, nici viața alături de bunică nu a fost una ușoară pentru Bella Santiago. Nu puține au fost zilele în care aceasta nu avea ce mânca, iar de obicei sigurul lucru pe care ea și bunica ei și-l permiteau era orezul.

De asemenea, artista în fiecare zi muncea alături de bunica ei, iar distracțiile copilăriei de care trebuia să aibă parte erau puse pe ultimul loc. Însă, chiar dacă are un trecut greu, Bella Santiago spune că acest lucru doar a întărit-o și a făcut-o mai puternică și a transformat-o în femeia de succes de astăzi.

„Mama a plecat, nu m-a părăsit. Noi am avut o viață foarte săracă. Eu când stăteam cu mama, îmi aduc aminte că mama nu muncea. Tata a murit când aveam un an. Mama făcea chestii mici cu care câștiga foarte puțini bani. Și am în memorie amintirea când mâncam orez cu sare, orez cu lapte, orez cu cafea, ce apucam. Orezul este baza. Dacă ai orez în casă ești ok, ești bine.

Sunt din Filipine. Noi am fost foarte săraci. Eu nu am copilărit cum copilărește copilul meu acum. Eu am fost un copil care a învățat mult în viață. Mama m-a lăsat la bunica de când aveam cinci ani. Am învățat multe chestii de la bunica mea. Eu în loc să stau afară să mă joc cu copiii, stăteam cu bunica să fac curățenie în casă. Făceam și gheață… în Filipine făceam gheață, se pune într-un plastic și le vindeam. E căldură acolo și oamenii au nevoie de gheață.

Nu am avut copilărie, a fost o copilărie mai grea. Relația cu bunica a fost frumoasă, dar este foarte strictă. Eu trebuia să mă trezesc dimineață. 7 era deja prea târziu pentru ea. Trebuia să ne trezim la 5:30 sau 6:00. Mă duceam la școală, da. La școală voiam mereu să fiu prima și studiam foarte mult”, a declarat Bella Santiago, potrivit ego.ro.

