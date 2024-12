Cine e Diana Lupescu, soția regretatului Mircea Diaconu. Actorul a murit la 74 de ani

Mircea Diaconu, un adevărat simbol al teatrului și al filmului românesc, a murit la 74 de ani. Cunoscutul actor a avut cancer la colon, o boală nemiloasă care nu i-a dat pace. Soția sa, Diana Lupescu, i-a fost întotdeauna alături. Politicianul și partenera sa de viață erau căsătoriți de mai bine de 40 de ani, iar povestea lor de dragoste a fost completată de cei doi copii – Ana și Victor.

Diana Lupescu se poate lăuda cu o carieră impresionantă în teatru și cinematografie. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București în 1978, cu doi ani înainte să devină soția lui Mircea Diaconu.

L-a avut ca maestru pe marele Amza Pellea de la care a învățat foarte multe. De-a lungul timpului, Diana Lupescu a avut nenumărate roluri atât în filme, cât și piese de teatru. A jucat pe scenele din Bacău și București – Teatrul Bulandra, Teatrul Nottara și Teatrul Mic.

Diana Lupescu și Mircea Diaconu au trăit o poveste de dragoste îndelungată. Cei doi s-au căsătorit în anul 1980, iar de atunci au rămas alături unul de celălalt. La un moment dat, regretatul actor a povestit cum a cunoscut-o pe soția sa.

Diana Lupescu era studentă la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, acolo unde Mircea Diaconu ocupa rolul de asistent. Ulterior, au lucrat împreună la același teatru.

„Am avut un noroc în viață incredibil. (…) Ne cunoșteam, pentru că era studentă la facultate, eu eram asistent la facultate și noi suntem puțini. O știam foarte bine, mai ales pentru că era greu să nu o observi, are o frumusețe rară. Când a terminat ea facultatea a fost trimisă la Teatrul Bulandra, acolo unde eram și eu, am luat o pauză de masă împreună și urma să repetăm după. Am invitat-o la o cafea și mi-a zis: ‘Nu, mulțumesc! Am alt program’.”, a declarat Mircea Diaconu, în urmă cu câțiva ani, la Acces Direct.

Mircea Diaconu și soția sa s-au revăzut un an mai târziu la malul mării. Actorul a participat la Festivalul de la Costinești, care era prezentat de Diana Lupescu. După eveniment, cei doi au luat masa împreună și au reușit să se cunoască mai bine unul pe celălalt.

„Un an mai târziu m-am dus la Festivalul de la Costinești, ea era prezentatoarea. După ce s-a terminat am vrut să mănânc ceva, eram mai mulți, însă ceilalți au plecat și am rămas cu ea la masă, unde am povestit. Am vorbit unul cu celălalt!”, a mai spus Mircea Diaconu.