Bogdan Mocanu, păcălit de medicii din Turcia! A dat 5.000 de euro pentru a-și trata boala și și-a luat țeapa vieții: ”Am dat banii degeaba”

Și vedetele mai primesc țeapă! Bogdan Mocanu a aruncat în vânt 5.000 de euro în urma unor promisiuni făcute de o clinică din Turcia. Ce a vrut să facă, dar nu a avut parte de niciun rezultat? Află în rândurile de mai jos!

Bogdan Mocanu se confruntă încă din adolescență cu diabetul zaharat, o boală care îi ghidează în totalitate stilul de viață și cu care acesta a fost nevoit să învețe să trăiască.

CITEȘTE ȘI: Sexy-antrenoarea de fitness i-a furat inima! Bogdan Mocanu nu a mai rezistat: îşi ţine noua iubită „ostatică” în apartament

După cum vă spuneam, Bogdan Mocanu își ghidează întreaga viață după boala pe care o are. Acesta este adeptul unui stil de viață sănătos, face sport și are grijă foarte mare la ceea ce mănâncă.

Recent, influencerul a mărturisit că speranța că se va vindeca l-a împins să creadă promisiunile făcute de o clinică din Turcia. Mai exact, acesta a plătit suma de 5.000 de euro pentru un tratament inovator ce ar fi trebuit să-i ușureze boala pe care o are.

Cu toate astea, lucrurile nu au stat așa cum ar fi trebuit. După ce a terminat tratamentul a aflat că acesta dă roade doar în cazul diabetului de tip 2.

În ciuda acestei experiențe dezamăgitoare, Bogdan Mocanu nu regretă că a făcut această alegere și speră să fie un exemplu pentru cei care suferă de aceeași boală și își doresc să apeleze la același tratament.

„Am luat țeapă. Din păcate, doar diabetul de tip 2 răspunde la tratament. Pentru mine nu a funcționat. Am dat banii degeaba, dar măcar am făcut lumină pentru cei tentați să meargă conduși de iluzia vindecării, cum și eu am mers de altfel.

Nu regret că am mers pentru că nu aș fi putut trai cu vina că ar exista ceva ce nu am încercat, care să mă facă mai bine. Cei de la clinică nu au garantat nimic, dar scopul ar fi fost reducerea numărului de injecții pe care îl fac zilnic. Tratamentul și drumul sunt 4500 de euro, deci de acolo pornește cheltuiala.”, a spus Bogdan Mocanu pentru fanatik.ro.