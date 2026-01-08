Acasă » Altceva Podcast » Cristina Cioran, salvată de propria fiică când a leșinat în casă: ”A fost cumplit!”

Cristina Cioran, salvată de propria fiică când a leșinat în casă: ”A fost cumplit!”

De: David Ioan 08/01/2026 | 23:48
De când partenerul ei, Alex Dobrescu, se află în detenție, Cristina Cioran a preluat singură responsabilitatea creșterii celor doi copii ai săi.

Vedeta, care locuiește alături de cei doi copii, Ema și Max, a recunoscut că perioada este una plină de provocări, iar unele situații au pus-o chiar în pericol.

Drama neştiută a Cristinei Cioran

În cadrul unui podcast la care a fost invitată, prezentatoarea TV a relatat un episod extrem de dificil, petrecut în propria locuință, atunci când a leșinat, iar singura persoană care a putut interveni a fost chiar fiica ei, Ema. Deși foarte mică la acel moment, fetița a reușit să reacționeze corect și să ceară ajutor.

Cristina Cioran a explicat că, din cauza unor probleme de sănătate, se temea că un astfel de incident s-ar putea repeta, motiv pentru care lăsa ușa de la intrare descuiată și avea pregătite liste cu numere de telefon pentru situații de urgență.

„Leșinam, cădeam. La un moment dat aveam niște listuțe pe… Locuiam într-un imobil la etajul 1, la parter era o ușă pe care o lăsam de fapt descuiată, avea o chestie pe care o știau numai cei care mă știau pe mine, adică numai cei apropiați. Aveam o listuță cu numere de telefon și aveam și sus la ușă, pe care o lăsam iarăși descuiată, că dacă o încuiam, cum ne putea salva cineva, în caz că se întâmplă ceva, pentru că de două ori am leșinat în casă cu Ema”, a mărturisit vedeta.

Aceasta a continuat relatând momentul în care Ema a reușit să contacteze o persoană apropiată, folosind telefonul mamei.

Partenerul Cristinei Cioran a fost condamnat la închisoare

„Ema era foarte mică și am avut norocul că aveam chestia asta și pe telefon cu numerele de urgență și a dat un telefon și deși nu putea să se exprime extraordinar de bine a spus că mami e rău. Persoana respectivă a sunat video ca să se convingă și atunci a răspuns Ema video, putea să răspundă, și a arătat că mi-e rău. A putut să vină cineva să mă ajute. A fost cumplit.”, declară Cristina Cioran.

În același podcast, prezentatoarea a vorbit și despre situația delicată în care se află fiica ei, care nu știe că tatăl se află în spatele gratiilor. Cristina Cioran a mărturisit că nu a găsit încă momentul potrivit pentru a-i explica adevărul, iar întrebările copilului sunt zilnice.

„Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: «Când vine acasă, dar o să mai vină, da?». Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a relatat vedeta.

Cristina Cioran a mai subliniat că, indiferent de criticile din mediul online, doar ea cunoaște realitatea din propria familie și impactul emoțional pe care această perioadă îl are asupra copiilor. Totodată, vedeta a transmis că încearcă să gestioneze situația cât mai bine, protejându-și copii de presiunea publică și de informațiile pe care nu sunt încă pregătiți să le înțeleagă.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de JORGE (@jorgeofficial.ro)

