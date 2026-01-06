Acasă » Știri » Cristina Cioran, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce Alex Dobrescu a fost închis: ”Ema nu știe unde este tatăl ei acum”

Cristina Cioran, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce Alex Dobrescu a fost închis:

De: Denisa Iordache 06/01/2026 | 13:14

Cristina Cioran este nevoită să îi ascundă fetiței sale că tatăl ei este la închisoare. Vedeta a vorbit despre aceste momente dificile și a mărturisit ce îi spune Emei de fiecare dată când întreabă „Când vine tati acasă?”. Toate detaliile în articol.

Vedeta a fost nevoită să își petreacă sărbătorile doar alături de copii, asta pentru că Alex Dobrescu, tatăl lor, este condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Dacă Max, fiul cel mic, nu simte încă lipsa tatălui și nu înțelege ce se petrece în jurul lui, Ema este foarte afectată de acest lucru.



La vârsta de 4 ani, cea mică își dorește să simtă prezența tatălui și vorbește mereu despre copiii care se joacă cu tații lor în parc, dorindu-și și ea același lucru.

Max, mezinul familiei, a celebrat primul lui Crăciun alături de sora și mama lui, dar fără tată. Cristina suferă pentru cei mici și este conștientă de lipsurile pe care absența lui Alex Dobrescu le provoacă.

Pentru că realizează că tatăl ei lipsește mai mult decât ar trebui, Ema îi pune tot felul de întrebări dureroase vedetei. Cristina Cioran a mărturisit că îi spune doar că se va întoarce, pentru că mai mult nu poate.

„Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: «Când vine acasă, dar o să mai vină, da?». Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a declarat Cristina Cioran în podcastul lui Jorge.

În ceea ce privește o posibilă împăcare între cei doi, vedeta a mărturisit că acest lucru nu mai este posibil, dar că atunci când se gândește la relația lor i se face dor de momentele frumoase de pe vremea când încă se iubeau.

„Mie mi-e dor de noi doi cum eram, când ne iubeam! Nu (n.r. nu se pot împăca), pentru că rănile dor. Se vindecă, dar rămân cicatrici”, a mai spus Cristina Cioran.

Anul care i-a dat complet viața peste cap! Cristina Cioran: „Mai e loc de încă cinci copii”

Decembrie de coșmar pentru Cristina Cioran! Ce a pățit actrița: „Plâng, îmi eliberez nervii și stresul și… aia e”

