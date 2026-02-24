Acasă » Știri » Unde se aruncă uleiul de la prăjeli, de fapt. Cele două locuri pe care trebuie să le eviți neapărat

De: David Ioan 24/02/2026 | 09:50
Unde se aruncă uleiul de la prăjeli, de fapt. Cele două locuri pe care trebuie să le eviți neapărat. Foto: Pixabay

După ce terminăm de gătit, e tentant să scăpăm cât mai repede de uleiul fierbinte. Mulți îl varsă direct în chiuvetă sau, uneori, în toaletă, convinși că apa îl va transporta fără probleme. În realitate, acest gest aparent inofensiv poate provoca avarii serioase instalațiilor sanitare și poate afecta mediul, conform CSID.

De asemenea, specialiștii atrag atenția că uleiul uzat nu trebuie aruncat niciodată pe scurgere.

Un aspect esențial este că uleiul nu se dizolvă în apă. Deși este fluid cât timp este cald, pe măsură ce se răcește își schimbă consistența. Odată turnat în chiuvetă, acesta ajunge în conducte unde temperatura este mai scăzută, iar acolo începe să se solidifice și să se depună pe pereții țevilor.

În timp, aceste depuneri se acumulează. Deşi la început pot părea nesemnificative, odată cu acumularea straturilor, grăsimea formează adevărate dopuri care îngreunează scurgerea apei.

Vezi AICI unde trebuie aruncat de fapt uleiul de la prăjeli.

