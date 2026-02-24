Acasă » Știri » Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul

Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul

De: Denisa Crăciun 24/02/2026 | 10:39
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Un bebeluș a murit la scurt timp după naștere / Sursa foto: Freepik

Un bebeluș și-a pierdut viața în timpul zborului de la Nairobi spre Paris. Toți pasagerii care se aflau în avion, dar și membrii aeronavei s-au panicat. Bebelușul avea o problemă gravă de sănătate.

Călătorii care zburau pe ruta Nairobi-Paris au trecut prin momente cumplite. La bord se afla un bebeluș cu afecțiuni grave la inimă, care trebuia să ajungă în Europa pentru tratament. Din nefericire pentru părinții copilului, acesta nu a mai apucat să ajungă la spital. Inima acestuia a cedat în timpul zborului.

Tragedia a avut loc în timpul unui zbor operat de compania Air France. Toți cei care se aflau în avion au rămas șocați de tragicul eveniment și s-au panicat. Echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru bebeluș, constatând decesul. Aeronava și-a continuat zborul și a aterizat în capitala Franței.

Un bebeluș a murit la bordul unui avion Air France

Sursă foto:: Pixabay

Echipajul care se afla la bordul avionului a cerut pasagerilor care au pregătire medicală să intervină și au început manevrele de resucitare. În acel timp, reprezentanții companiei au luat legătura cu cei de la centrul de control SAMU Paris. Aceștia i-au îndrumat pas cu pas pentru gestionarea situației. Echipajul a acționat conform procedurii în astfel de situații.

„Echipajul a acționat imediat, urmând toate protocoalele de urgență stabilite pentru astfel de cazuri critice”, a spus purtătorul de cuvânt al Air France.

Toate eforturile depuse au fost în zadar. Inima micuțului a cedat înainte ca avionul să ajungă în Paris.

Tragedie similară. Alți părinți îndurerați

În urma unui astfel de moment, mulți părinți nu sunt pregătiți din niciun punct de vedere să își piardă propriul copil. Din acest motiv, unii caută ajutor pe platforme menite să strângă fonduri pentru astfel de situații. Aici părinții își spun povestea dureroasă. Așa a fost și în cazul unei familii care recent și-a pierdut fetița de patru luni. Micuța a murit după ce a făcut insolație în timpul unei ieșiri cu barca. Din cauza soarelui puternic, a suferit o insolație gravă, care nu a mai putut fi tratată la timp.

„Suntem devastați, cu inima frântă; nu există cuvinte. Fetița noastră prețioasă ne-a dăruit ultimele ei zâmbete, iar noi i-am dăruit ultimele noastre sărutări. Nu vom înțelege niciodată de ce a trebuit să pleci atât de repede, erai pur și simplu prea perfectă”, au spus părinții fetei.

VEZI ȘI: Tragedie în viața unor foste vedete TV! Fiul lor de doar 4 luni a murit subit: „Nici măcar nu am reușit să realizăm ce s-a întâmplat”

Un bebeluș a murit la două zile după naștere, în Craiova. Ce s-a întâmplat cu micuțul

