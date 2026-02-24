Acasă » Știri » Știri externe » Robert Carradine, cunoscut pentru rolurile din Lizzie McGuire și Revenge of the Nerds, a murit. Actorul avea 71 de ani

De: Daniel Matei 24/02/2026 | 11:38
Robert Carradine, cunoscut pentru rolurile sale din „Revenge of the Nerds” și „Lizzie McGuire”, a murit la vârsta de 71 de ani.

Carradine s-a sinucis după ani de luptă cu tulburarea bipolară, a anunțat familia sa într-un comunicat care, speră rudele sale, va crește gradul de conștientizare în legătură cu această afecțiune psihică, scrie The Guardian.

„Cu profundă tristețe trebuie să anunțăm că iubitul nostru tată, bunic, unchi și frate Robert Carradine a decedat”, a declarat familia Carradine într-un comunicat pentru Deadline, luni.

„Într-o lume care poate părea atât de întunecată, Bobby a fost întotdeauna un far de lumină pentru toți cei din jurul său. Suntem îndurerați de pierderea acestui suflet frumos și dorim să recunoaștem lupta curajoasă de aproape două decenii a lui Bobby împotriva tulburării bipolare. Sperăm că parcursul său poate aduce lumină și poate încuraja abordarea stigmatului care este asociat bolilor mintale. În acest moment, vă rugăm să ne acordați intimitate pentru a jeli această pierdere. Cu recunoștință pentru înțelegere și compasiune”, a transmis familia.

Familia lui Robert Carradine vrea ca oamenii să înțeleagă mai multe despre tulburarea bipolară

Fratele său mai mare, Keith Carradine, și el actor, a declarat pentru Deadline că familia își dorește ca lumea să afle despre boala mintală a fratelui său.

„Vrem ca oamenii să știe asta și nu este nicio rușine în asta. Vreau să celebrez lupta sa cu asta și să-i celebrez sufletul frumos. Era profund talentat și ne va fi dor de el în fiecare zi. Ne vom consola văzând cât de amuzant putea fi, cât de înțelept și de tolerant era. Așa era fratele meu mai mic”, a spus acesta.

În 2009, fratele vitreg al actorului, David Carradine, a murit la 72 de ani, în urma unei asfixieri accidentale într-o cameră de hotel din Thailanda. Robert Carradine declara ulterior că problemele sale psihice s-au declanșat după moartea acestuia, iar mai târziu a fost diagnosticat cu tulburare bipolară.

Născut în 1954, Robert Carradine a fost cel mai mic fiu al actorului John Carradine. Avea doi frați vitregi mai mari, David și Bruce, și doi frați, Keith și Christopher. Cu excepția lui Christopher, toți au urmat o carieră în actorie.

Debutul său cinematografic a avut loc în 1972, în filmul The Cowboys, alături de John Wayne. Au urmat roluri în filmul premiat cu Oscar Coming Home și în producția lui Martin Scorsese din 1973, Mean Streets, unde a apărut alături de fratele său David. În 1980, a jucat în The Long Riders împreună cu frații săi David și Keith, interpretând membrii unei familii de bandiți celebri din Vestul Sălbatic. Filmul a fost cunoscut pentru distribuția sa formată din frați celebri care jucau roluri de frați și pe ecran.

Cel mai mare succes al carierei sale a fost comedia din 1984 Revenge of the Nerds, unde l-a interpretat pe Lewis Skolnick, liderul studenților marginalizați. Pentru a se pregăti pentru rol, Carradine a petrecut timp sub acoperire la Universitatea din Arizona, convingând studenții că este un „tocilar” autentic. A revenit în alte trei continuări ale filmului, lansate în 1987, 1992 și 1994. Mai târziu, a devenit cunoscut unei noi generații de telespectatori prin rolul lui Sam, tatăl personajului principal din serialul Lizzie McGuire, unde a jucat alături de Hilary Duff în 65 de episoade difuzate între 2001 și 2004.

