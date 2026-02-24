Divorț secret în lumea sportului! Și-au spus „Adio!”, după 10 ani de iubire maximă

Sloane Stephens, în vârstă de 32 de ani și aflată în prezent pe locul 775 WTA, a anunțat despărțirea de soțul său, fostul fotbalist american Jozy Altidore, 36 de ani.

Cei doi se cunoșteau încă din copilărie, fiind colegi la aceeași școală din Florida. Relația acestora a început în 2016, iar trei ani mai târziu s-au logodit.

Divorț secret în lumea sportului

Căsătoria a avut loc la 1 ianuarie 2022, însă mariajul s-a încheiat, conform unui mesaj publicat de jucătoarea de tenis pe Instagram. Cuplul nu are copii.

Totodată, Campioana de la US Open 2017 și fost număr 3 mondial a solicitat respectarea vieții private în această perioadă.

„Eu și Jozy am decis să punem capăt căsniciei noastre. Trec prin această tranziție cu pace și respect reciproc și vă rog să-mi respectați intimitatea în această perioadă. Vă mulțumesc pentru dragoste, înțelegere și sprijin continuu”, a transmis Sloane Stephens.

Și-au spus „Adio!”, după 10 ani de iubire maximă

De-a lungul carierei, Stephens a câștigat opt titluri WTA, inclusiv un trofeu de Grand Slam, la US Open în 2017. De asemenea, aceasta a fost finalistă la Roland Garros în 2018, însă a pierdut în fața Simonei Halep, scor 6-3, 4-6, 6-1.

Forma sportivă a americancei nu este însă la cel mai bun nivel: după un an 2025 marcat de accidentări, în 2026 a revenit pe tabloul principal la Australian Open, unde a fost eliminată de Karolina Pliskova. De atunci nu a mai participat la alte turnee, următoarea competiție programată fiind cea de la Merida.

Jozy Altidore și-a început cariera fotbalistică la New York, ulterior evoluând în Europa pentru Villarreal, Xerez, Hull City, Bursaspor, AZ Alkmaar și Sunderland. Cota sa maximă de piață a ajuns la nouă milioane de euro. De asemenea, pentru echipa națională a Statelor Unite, sportivul a bifat 115 meciuri și a înscris 42 de goluri.

