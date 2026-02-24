Acasă » Știri » ANAF a făcut anunțul. Când devine o firmă inactivă fiscal din 2026

De: Iancu Tatiana 24/02/2026 | 13:34
ANAF a anunțat că de la 1 ianuarie 2026 se vor produce schimbări în ceea ce privește declararea inactivității fiscale. Dr. Radu Pavel, avocatul coordonator al Societății Românești de avocatură, Pavel, Mărgărit și Asociații, a declarat că firmele pot fi declarate inactive fiscal de ANAF dacă acestea nu respectă obligațiile administrative pe care le-au declarat. Dr. Radu Pavel a mai spus că informațiile referitoare la veniturile deținute transmise cu întârziere, depășind termenul de maximum 5 luni de la data limită, vor conduce la declararea inactivității firmei.

Cauzele acestor întârzieri înseamnă, de fapt, că firma își va pierde dreptul de deducere a TVA, dar tot va fi obligată să transmită informațiile fiscale și să depună declarațiile fiscale. Fiecare firmă este condiționată de transmiterea informațiilor financiare și administrative în temenul limită de cinci luni de la data scadentă, ori drept consecință, aceasta se va încadra în statutul de firmă inactivă.

ANAF ia măsuri serioase

ANAF a anunțat că, pe lângă colectarea TVA-ului și relocarea deducerii taxelor, se vor aplica și măsuri legale pe numele entităților juridice și celor împuterniciți:

„De asemenea, inactivitatea fiscală se înscrie în cazierul fiscal, atât în cel al persoanei juridice declarată inctivă, cât și în cel al reprezentanților legali ai persoanei juridice, existenţi în perioada în care a intervenit situaţia de declarare a inactivităţii fiscale.

Oficiul Național al Registrului Comerțului nu autorizează operațiuni de înregistrare/mențiuni în cazul persoanelor care au înscrisă inactivitatea fiscală în cazierul fiscal. Astfel, un contribuabil care este declarat inactiv fiscal are toate obligațiile de declarare și plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale datorate, potrivit legii.

De asemenea, contribuabilului declarat inactiv i se aplică toate procedurile de administrare fiscală prevăzute de lege (colectare, control fiscal), cu excepția notificării și a impunerii din oficiu în cazul nedepunerii declarațiilor fiscale”, este menționat în comunicatul de presă transmis de ANAF din data de 11 februarie 2026.

ANAF a făcut anunțul. Cine nu va mai putea să înființeze firme în România
ANAF a făcut anunțul. Cine nu va mai putea să înființeze firme în România

În plus, o firmă poate fi declarată inactivă fiscal dacă:

– nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;
– organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
– are inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului sau durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată, potrivit comunicatului de presă.

Care este scopul?

ANAF urmărește combaterea evaziunii fiscale și intenționează să ofere drepturi egale tuturor celor care au o firmă.

„Noile reglementări urmăresc îmbunătățirea colectării taxelor și alinierea la practicile europene privind raportarea financiară la timp. Prin clarificarea statutului companiilor care nu își îndeplinesc obligațiile de raportare, măsura contribuie la o imagine realistă a economiei și la un mediu de afaceri mai
transparent și mai predictibil”, mai este menționat în document.

