ANAF a făcut anunțul. Ce se va întâmpla în 2026 sub presiunea constrângerilor bugetare

De: Irina Vlad 12/02/2026 | 21:49
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se pregătește de o restructurare internă, în care se planifică desființarea mai multor birouri locale ANAF mici și ineficiente. Ce se va întâmpla cu angajații în 2026 sub presiunea constrângerilor bugetare?

Instituțiile regionale și județena au primit libertatea de a alege propriile metode prin care pot să reducă anumite costuri, vizate fiind zeci de birouri locale ANAF, în special în orașe mici și comune. Sunt luate în vizor serviciile fiscale mici și ineficiente – unde (în majoritatea cazurilor posturile sunt vacante și serviciile comasate). Inițiativa de restructurare a venit la inițiativa președintelui ANAF, Adrian Nica, care are de gând să ia toate măsurile necesare pentru a se încadra în limitele bugetare ale anului 2026.

Ce se va întâmpla cu angajații ANAF

Principalul indicator folosit al reorganizării și comasării unori direcții județene/regionale pentru eficientizare este verificarea dacă în instituție se cheltuie mai mult sau mai puțin decât se încasează. Cu alte cuvinte, se dorește reducerea costurilor și creșterea eficienței. Vizate sunt serviciile mici și ineficiente din orase sau comune, unde costurile de funcționare sunt mai mari decât contribuția la buget.

Concluziile specialiștilor ar urma să ducă la concedieri în masă. Vor dispărea undele posturi de conducere, iar angajații din birourile ANAF care vor fi desființate vor fi preluați de unitățile care vor acoperi zonele respective.

În localitățiile care vor rămâne fără angajați ANAF, autoritățile iau în calcul numirea unui funcționar care se va deplasa pentru câteva ore pe săptămână pentru relația cu cetățenii, în funcție de și dacă există solicitări din partea primăriilor. ANAF are pe hârtie 22.507 angajați, însă oficial sunt ocupate mai puțin de 20.000 dintre ele, din cauza plecărilor constante – fie prin pensionare sau plecări voluntare.

