Ce se întâmplă când sari peste micul dejun. Efectele apar în timp

De: Denisa Crăciun 24/02/2026 | 14:49
Micul dejun este cea mai importantă masă din zi. Cu toate acestea, mulți dintre noi sărim peste el și fie mâncăm la prânz, fie mâncăm doar cina. Organismul trece prin schimbări atunci când nu luăm micul dejun.

Nutriționiștii spun că micul dejun este foarte important pentru corpul nostru, pentru a putea funcționa pe tot parcursul zilei. Rolul său este menținerea unui stil de viață sănătos, iar specialiștii pun accentul pe asta în campanii de sănătate publică. Chiar dacă este esențial, mulți oameni sar peste micul dejun. Motivul este că vor să slăbească sau nu au timp, însă efectele se văd imediat.

După un somn de 8-10 ore, deci un repaus alimentar, corpul are nevoie să se refacă. Pentru a putea avea energie în timpul zilei, avem nevoie de glucoză, un element pe care îl procurăm din micul dejun. Un alt rol al micului dejun este să stabilească nivelul de zahăr din sânge, să mențină o greutate corporală normală, dar asigură și concentrarea la ce avem de făcut în decursul zilei. Cei care își mănâncă micul dejun au un risc mai mic de obezitate sau alte boli metabolice.

Ce se întâmplă dacă nu luăm micul dejun

Organismul nostru este nevoit să își procure energia din alte resurse, iar prima dată ficatul eliberează glucoza stocată sub forma de glicogen, un element de care organismul are nevoie și pe care, în mod normal, îl ia din micul dejun. După ce rezervele pe care ficatul le-a stocat se consumă, corpul descompune grăsimi și proteine. Acest lucru poate afecta sănătatea.

Cele mai frecvente afecțiuni care pot apărea dacă sari peste micul dejun sunt diabetul zaharat de tip 2. Hormonul stresului poate duce la efecte negative asupra sistemului cardiovascular, dar și asupra dispoziției. Pe termen scurt, pot apărea probleme de concentrare și oboseala poate să fie accentuată. Pe termen lung, obezitatea poate fi un efect grav, la fel și hipertensiunea arterială. Cei care sar peste micul dejun pot avea un risc major de boli cardiovasculare.

Specialiștii avertizează că adolescenții și copiii pot fi mai afectați. Pierderea concentrării poate duce la rezultate mai slabe la școală în rândul elevilor. Creșterea va fi mai lentă, iar dezvoltarea poate fi agravată.

