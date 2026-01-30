Acasă » Știri » Ciorba pe care o poți mânca la micul dejun. Îți oferă un boost de energie

Ciorba pe care o poți mânca la micul dejun. Îți oferă un boost de energie

De: Andreea Stăncescu 30/01/2026 | 10:20
Ciorba pe care o poți mânca la micul dejun. Îți oferă un boost de energie
Ce ciorbă să mănânci la micul dejun / Sursa foto: Freepik

La prima vedere, ideea de a mânca mâncăruri mai „grele” la micul dejun pare neobișnuită. De regulă, dimineața este asociată cu preparate ușoare sau rapide: cafea, ouă, cereale ori ceva dulce. Există un tip de ciorbă pe care îl poți consuma la puțin timp după trezire pentru că are un efect energizant imediat și reușește să pună organismul în mișcare încă de la primele ore, conform CSID.

Principalul motiv pentru care această ciorba funcționează atât de bine dimineața este faptul că este extrem de hrănitoare. Combinația dintre ingrediente oferă un aport consistent de calorii și grăsimi, esențial după o noapte întreagă fără mâncare.

Spre deosebire de un mic dejun superficial, care dispare rapid din stomac, această ciorbă oferă sațietate pe termen lung și senzația reală de masă completă, suficientă cât să îți menții energia și concentrarea pentru multe ore.

Pentru a afla care este ciorba pe care o poți consuma la micul dejun, CLICK AICI. 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați
Știri
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri…
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”
Știri
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
Digi24
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane...
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Promotor.ro
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri ...
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am ...
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta ...
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta concurentă
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare ...
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul
Vezi toate știrile
×