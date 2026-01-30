Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”

Adela Popescu a intrat oficial în „modul de slăbit”, hotărâtă să fie în cea mai bună formă până la următorul sezon al emisiunii Insula Iubirii, care va fi filmat în Thailanda. Vedeta a publicat mai mutte fotografii în costum de baie și se poate vedea ce abdomen lucrat are, însă are scopuri mărețe în următoarea perioadă.

Adela Popescu este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare și actrițe și va fi din nou prezentă alături de soțul ei, Radu Vâlcan, în Thailanda, în perioada filmărilor pentru Insula Iubirii. Acest lucru a motivat-o să facă anumite schimbări în stilul de viață. Deși mereu a avut o siluetă apreciată de public, recunoaște cu sinceritate că, în ultima perioadă, „și-a făcut cu cap” când vine vorba de alimentație și nu a mai fost la fel de atentă ca altădată.

Cu toate că este mamă de trei copii, își dorește să arată ideal și să atragă toate privirile cu silueta sa. Adela Popescu a început, de ceva timp, să pună accent și pe mișcarea fizică, activitate ce o ajută în progresul ei zilnic.

Actrița a povestit pe rețelele de socializare că a primit o „mustruluială” serioasă de la Carmen, terapeuta vedetelor, și că i-a promis că de data aceasta va lua lucrurile foarte în serios. Cu umorul care o caracterizează, Adela spune că și-a propus să devină „top model internațional global intergalactic”, însă recunoaște că îi este puțin teamă să nu cedeze pe parcurs.

„N-am fost cea mai cuminte fată în ultimul timp, așa că am primit mustruluiala meritată de la Carmen. Dar i-am promis că tura asta, când merg la filmările soțului în Thailanda, voi fi top model internațional global intergalactic.

De două ori pe săptămână la ea, sport și dietă.

Și, mie mi-e frică să nu mă țin de promisiuni în fața ei. Vă întrebați de ce? Pentru că nu o cunoașteți”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

