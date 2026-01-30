Acasă » Știri » Orașul mic din România în care toți tinerii vor să se mute. Își găsesc rapid locuri de muncă bine plătite

Orașul mic din România în care toți tinerii vor să se mute. Își găsesc rapid locuri de muncă bine plătite

De: Simona Tudorache 30/01/2026 | 12:57
Orașul mic din România în care toți tinerii vor să se mute. Își găsesc rapid locuri de muncă bine plătite

Sebeș a rezolvat problema locurilor de muncă, asta după ce fața orașului s-a schimbat radical. Tinerii găsesc cu ușurință un job, asta pentru că tot mai multe companii deschid aici reprezentanțe, iar nivelul de trai a crescut simțitor. Multe firmele de talie mondială au pus totul la bătaie pentru oraşul de la poalele munţilor Şurianu.

1.500 de oameni își câștigă veniturile lucrând la fabrica de componente auto Star Assembly Sebeș, parte a grupului Mercedes-Benz AG, prezentă în Sebeș de 13 ani. Mai nou, aceștia au în plan o investiție de 100 de milioane în noua nouă linie de asamblare a unităților de propulsie pentru un model nou al mărcii. În Sebeș sunt aproape 1.000 de firme și circa 9.000 de angajați, adică aproximativ o treime din populația municipiului.

Locuri de muncă bine plătite în Sebeș

Situat în partea centrală a judeţului Alba, în sud-vestul Transilvaniei, Sebeşul se află la intersecţia celor două drumuri europene E 68 (Deva-Sibiu-Brasov) şi E 81 (Cluj-Sibiu-Pitesti). Distanţa dintre Sebeş și orașele importante din inima Transilvaniei este relativ mică: Alba Iulia se află la 15 km, Deva la 63 km, Sibiu la 55 km şi Cluj la 75 km, ultimele două având şi un aeroport internaţional,

„Când pe teritoriul unei localități avem o fabrică mare, care are angajați toți cu contracte de muncă și care sunt plătiți cu salarii bune, asta înseamnă dezvoltare, asta înseamnă venituri la bugetul local. De acolo poți să faci un spital care să arate mai bine, o școală care să arate mai bine, condiții mai bune pentru oameni – și asta înseamnă parteneriatul public-local”, afirma premierul Ilie Bolojan, invitat în octombrie 2025, la lansarea noii linii de producție din Sebeș.

Cum arată Centrul Vechi din Sebeș

Centrul Vechi adăpostește clădiri de epocă, case cu o arhitectură specială și o mică piață. Biserica Evanghelică medievală domină centrul orașului.

Două autostrăzi au fost construite în jurul orașului în ultimii ani. Acestea nu au rezolvat însă complet problemele legate de traficul rutier din zona centrală a Sebeșului. Turiștii pot practica aici sporturi de iarnă sau se pot bucura de drumeții. Temperatura medie anuală la Sebeş este de 9,3ºC.

Citește și: Un român s-a cazat în India cu doar 15 lei pe noapte. Ce a găsit acesta când a intrat în cameră

Citește și: Cea mai ieftină destinație din Europa. Orașul unde o bere costă 2 euro și cazarea 40 de euro pe noapte

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară”
Știri
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4…
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat
Știri
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu zero”
go4it.ro
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu...
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! ...
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară”
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare ...
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima ...
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima vreme
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani ...
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului ...
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului de 13 ani, după ce părinții l-au luat de la bunici
Vezi toate știrile
×