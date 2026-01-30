Orașul mic din România în care toți tinerii vor să se mute. Își găsesc rapid locuri de muncă bine plătite

Sebeș a rezolvat problema locurilor de muncă, asta după ce fața orașului s-a schimbat radical. Tinerii găsesc cu ușurință un job, asta pentru că tot mai multe companii deschid aici reprezentanțe, iar nivelul de trai a crescut simțitor. Multe firmele de talie mondială au pus totul la bătaie pentru oraşul de la poalele munţilor Şurianu.

1.500 de oameni își câștigă veniturile lucrând la fabrica de componente auto Star Assembly Sebeș, parte a grupului Mercedes-Benz AG, prezentă în Sebeș de 13 ani. Mai nou, aceștia au în plan o investiție de 100 de milioane în noua nouă linie de asamblare a unităților de propulsie pentru un model nou al mărcii. În Sebeș sunt aproape 1.000 de firme și circa 9.000 de angajați, adică aproximativ o treime din populația municipiului.

Locuri de muncă bine plătite în Sebeș

Situat în partea centrală a judeţului Alba, în sud-vestul Transilvaniei, Sebeşul se află la intersecţia celor două drumuri europene E 68 (Deva-Sibiu-Brasov) şi E 81 (Cluj-Sibiu-Pitesti). Distanţa dintre Sebeş și orașele importante din inima Transilvaniei este relativ mică: Alba Iulia se află la 15 km, Deva la 63 km, Sibiu la 55 km şi Cluj la 75 km, ultimele două având şi un aeroport internaţional,

„Când pe teritoriul unei localități avem o fabrică mare, care are angajați toți cu contracte de muncă și care sunt plătiți cu salarii bune, asta înseamnă dezvoltare, asta înseamnă venituri la bugetul local. De acolo poți să faci un spital care să arate mai bine, o școală care să arate mai bine, condiții mai bune pentru oameni – și asta înseamnă parteneriatul public-local”, afirma premierul Ilie Bolojan, invitat în octombrie 2025, la lansarea noii linii de producție din Sebeș.

Cum arată Centrul Vechi din Sebeș

Centrul Vechi adăpostește clădiri de epocă, case cu o arhitectură specială și o mică piață. Biserica Evanghelică medievală domină centrul orașului.

Două autostrăzi au fost construite în jurul orașului în ultimii ani. Acestea nu au rezolvat însă complet problemele legate de traficul rutier din zona centrală a Sebeșului. Turiștii pot practica aici sporturi de iarnă sau se pot bucura de drumeții. Temperatura medie anuală la Sebeş este de 9,3ºC.

