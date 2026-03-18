Gina Pistol și Smiley au început construcția casei de la munte. Prima imagine

Gina Pistol și Smiley au demarat proiectul vieții lor! Cei doi și-au dorit să își construiască o casă la munte, iar visul lor începe acum să prindă contur. Prima imagine de pe șantier a fost deja încărcată pe o rețea de socializare.

Cu pași mici, dar siguri, visul Ginei Pistol și al lui Smiley începe să prindă contur. În urmă cu un an, cei doi și-au cumpărat un teren la munte, iar zilele acestea au început lucrările pentru construcția unei case. Terenul se află într-o zonă retrasă, exact așa cum și-au dorit, departe de zgomotul urban și de grijile cotidiene. Gina Pistol își dorește ca viitoarea casă să fie ridicată de la zero, din temelii, iar pe viitor, dacă timpul le va permite, să își creeze un mic colț de natură, înconjurat de diverse animale.

De la vis la realitate a mai fost un singur pas. Recent, Gina Pistol le-a prezentat prietenilor virtuali prima imagine de pe șantierul unde se construiește casa lor, marcând astfel începutul unui nou capitol important din viața lor.

„Vreau o casă nu într-o zonă turistică, o casă într-o zonă așa mai retrasă, să stau cu bărbată-miu, să o creștem pe fiica noastră, pisici, câini, capre, oi, măgari, cai, ce-o fi pe acolo. Ce fain e la munte! Doamne, ce țară frumoasă avem! Să o fac eu cum o simt și sunt foarte nerăbdătoare, sunt sigură că o să fie greu. Vreau să fie proiectul ăsta casa mea de suflet”, spunea Gina Pistol.

Direct din mijlocul construcției, soția lui Smiley a încărcat prima postare pe social media: „Și așa începe… pe șantier”, a scris în dreptul imaginii – în care se vede o bucată de șapă deja turnată, care marchează începutul concret al proiectului lor.

În prezent, Gina Pistol și Smiley locuiesc într-un complex rezidențial din Cernica, în apropiere de București. Vila are aproximativ 290 mp, o curte imensă, iar valoare imobilului este estimată la peste 300.000 de euro.

