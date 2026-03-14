Cum a răspuns Gina Pistol la criticile din online! Vedeta nu a ținut cont de nimic: „Am îmbătrânit”

În ultimele zile, numele Gina Pistol a ajuns din nou în centrul atenției în mediul online, după apariția unor imagini și clipuri publicate pe rețelele de socializare. Prezentatoarea TV, cunoscută pentru activitatea sa din televiziune și pentru relația cu artistul Smiley, a stârnit numeroase reacții în rândul internauților, în special din cauza unei schimbări de look care a atras rapid comentarii și dezbateri.

Totul a pornit de la un videoclip postat pe conturile sale de social media, în care vedeta s-a arătat într-o variantă naturală, fără filtre evidente sau editări excesive. Apariția a fost diferită față de imaginile atent stilizate cu care publicul este obișnuit în mediul online, iar acest lucru a generat rapid reacții din partea urmăritorilor.

Gina Pistol a primit critici acide în mediul online

În mod surprinzător, discuțiile s-au concentrat în special asupra sprâncenelor prezentatoarei. Mai mulți utilizatori au observat că acestea ar părea mai închise la culoare sau mai pronunțate decât în alte apariții ale vedetei. Subiectul a devenit rapid un punct central al comentariilor, iar în secțiunea dedicată reacțiilor au apărut numeroase opinii legate de această schimbare de look.

„Sprâncenele nu sunt în regulă, te urâțesc, iar tu ești foarte frumoasă. Cred că trebuie deschise puțin”, a scris o urmăritoare, „Sprâncenele au făcut-o bătrână, zici că are 60 de ani. Nu e răutate, dar trebuie să mai ceară niște păreri.”, a mai susținut alta.

Unii internauți au făcut remarci cu tentă de sugestie, exprimându-și opinia despre modul în care ar putea fi ajustat aspectul sprâncenelor pentru a se potrivi mai bine trăsăturilor sale. În același timp, alți utilizatori au adoptat un ton mai critic, comentând că schimbarea ar influența percepția generală asupra imaginii vedetei.

„De ce oare unele femei se urâțesc în halul ăsta din cauza intervențiilor estetice?”, a spus cineva.

Pe lângă discuțiile despre machiaj sau stil, au existat și reacții în care anumite persoane au speculat dacă modificările ar putea avea legătură cu intervenții estetice sau proceduri cosmetice.

La scurt timp după ce discuțiile au început să se intensifice, vedeta a revenit pe rețelele de socializare cu o nouă postare. De această dată, ea a publicat un clip în care apare într-un prim-plan al feței, prezentându-se într-o manieră directă și naturală.

„Da, am îmbătrânit. Și?”, a ținut ea să transmită.

Ulterior, prezentatoarea a publicat și o fotografie editată într-un mod evident exagerat. Imaginea prezenta trăsături retușate vizibil, într-un stil apropiat de filtrele extreme utilizate frecvent pe rețelele sociale. Postarea a fost percepută de mulți utilizatori ca o ironie la adresa standardelor de perfecțiune promovate în mediul online.

„Gata, vreau să mă ridic la standardele actuale. Standardele internetului. Acu’ sunt bine? Toată lumea mulțumită?”, a scris Gina Pistol.

NU RATA: Momentul în care Gina Pistol și Mihaela Rădulescu nu și-au mai putut stăpâni lacrimile. Pro TV a difuzat imaginile grele

CITEȘTE ȘI: Nu ies des, dar și când o fac… Smiley și Gina au furat toate privirile la Casa di David