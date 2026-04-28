Tragedie pe un câmp din Timiș: un tânăr de 19 ani a murit după ce a fost lovit în cap de o țeavă

De: Paul Hangerli 28/04/2026 | 23:30
Ambulanța a interevenit rapid dar a fost în zadar, sursa-colaj CANCAN.RO

Pregătirile pentru irigațiile de vară încep în forță dar uneori se soldează cu victime. Un accident de muncă dramatic a avut loc în județul Timiș, unde un tânăr de doar 19 ani și-a pierdut viața în timp ce lucra la montarea unui sistem de irigații. Impactul a fost fatal, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte.

Incident fatal în extravilanul localității Birda

Tragedia s-a petrecut marți, 28 aprilie 2026, pe un câmp din extravilanul localității Birda, în apropiere de orașul Gătaia. Potrivit primelor informații, harnicul tânăr lucra la montarea unui utilaj pentru irigații în momentul în care o țeavă s-ar fi desprins și l-ar fi lovit violent în zona capului, tânărul neavând timp să reacționeze în nici un fel.

Polițiștii și medicii de pe ambulanță au fost sesizați cu privire la incident, iar la fața locului au ajuns de urgență echipaje medicale și forțe de ordine.

Intervenția echipajelor și constatarea decesului

Din păcate, în ciuda intervenției rapide, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Tânărul a fost declarat decedat la locul tragediei. Reprezentanții  IPJ Timiș au transmis:

„Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un tânăr, în vârstă de 19 ani, declarat decedat de către echipajele medicale prezente”

Potrivit datelor preliminare, victima era angajată cu contract de muncă la o firmă implicată în lucrări de irigații și desfășura activități care nu necesitau o calificare specifică.
Accidentul s-ar fi produs în timp ce manipula țevi utilizate pentru montarea sistemului de irigații, moment în care una dintre acestea s-ar fi desprins și i-ar fi căzut direct în cap.

Anchetă pentru ucidere din culpă

Autoritățile au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz. Ancheta vizează infracțiuni precum ucidere din culpă, dar și posibile încălcări ale normelor de securitate și sănătate în muncă. Reprezentanții IPJ Timiș au mai precizat:

„Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, efectuându-se verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”

Moartea tânărului ridică din nou semne de întrebare privind condițiile de muncă și respectarea normelor de siguranță în România. Cazul rămâne în atenția autorităților, care încearcă să stabilească dacă tragedia putea fi evitată și cine se face responsabil pentru pierderea unei vieți atât de tinere.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Moment unic la bord: o femeie a născut în avion iar cordonul ombilical al bebelușului a fost legat cu un șiret
Știri
Moment unic la bord: o femeie a născut în avion iar cordonul ombilical al bebelușului a fost legat…
Mesajul transmis de Andreea Esca, după ce Aris Eram a petrecut cu Yasmin Awad: ”Când Dumnezeu știe!”
Știri
Mesajul transmis de Andreea Esca, după ce Aris Eram a petrecut cu Yasmin Awad: ”Când Dumnezeu știe!”
Nadia Comăneci revine acasă, la Onești
Mediafax
Nadia Comăneci revine acasă, la Onești
Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR împotriva lui Bolojan. Ce spune președintele, întrebat dacă îl mai susține pe premier
Gandul.ro
Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR împotriva lui Bolojan. Ce spune președintele,...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii secrete și l-a întâlnit pe Stalin
Adevarul
„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii...
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei...
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun caz președintele
Mediafax
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun...
Parteneri
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
Click.ro
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui...
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din Atena şi a rănit patru persoane
Digi 24
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din...
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor.ro
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde cu oferta
go4it.ro
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde...
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR împotriva lui Bolojan. Ce spune președintele, întrebat dacă îl mai susține pe premier
Gandul.ro
Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR împotriva lui Bolojan. Ce spune președintele, întrebat dacă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Moment unic la bord: o femeie a născut în avion iar cordonul ombilical al bebelușului a fost legat ...
Moment unic la bord: o femeie a născut în avion iar cordonul ombilical al bebelușului a fost legat cu un șiret
Horoscop 29 aprilie 2026. Zodia care pierde o sumă mare de bani
Horoscop 29 aprilie 2026. Zodia care pierde o sumă mare de bani
Mesajul transmis de Andreea Esca, după ce Aris Eram a petrecut cu Yasmin Awad: ”Când Dumnezeu știe!”
Mesajul transmis de Andreea Esca, după ce Aris Eram a petrecut cu Yasmin Awad: ”Când Dumnezeu știe!”
Cât costă să închiriezi o rochie făcută de Brigitte Pastramă: ”Nu este un preț mare”
Cât costă să închiriezi o rochie făcută de Brigitte Pastramă: ”Nu este un preț mare”
Paula, viitoarea soție a lui Stelian Ogică, primele declarații despre nunta atipică: ”Mergem pe ...
Paula, viitoarea soție a lui Stelian Ogică, primele declarații despre nunta atipică: ”Mergem pe încredere!”
Noi tensiuni în familia regală britanică. Regele Charles, deranjat de declarațiile Prințului Harry ...
Noi tensiuni în familia regală britanică. Regele Charles, deranjat de declarațiile Prințului Harry despre Donald Trump
Vezi toate știrile