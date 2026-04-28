Tragedie pe un câmp din Timiș: un tânăr de 19 ani a murit după ce a fost lovit în cap de o țeavă

Pregătirile pentru irigațiile de vară încep în forță dar uneori se soldează cu victime. Un accident de muncă dramatic a avut loc în județul Timiș, unde un tânăr de doar 19 ani și-a pierdut viața în timp ce lucra la montarea unui sistem de irigații. Impactul a fost fatal, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte.

Incident fatal în extravilanul localității Birda

Tragedia s-a petrecut marți, 28 aprilie 2026, pe un câmp din extravilanul localității Birda, în apropiere de orașul Gătaia. Potrivit primelor informații, harnicul tânăr lucra la montarea unui utilaj pentru irigații în momentul în care o țeavă s-ar fi desprins și l-ar fi lovit violent în zona capului, tânărul neavând timp să reacționeze în nici un fel.

Polițiștii și medicii de pe ambulanță au fost sesizați cu privire la incident, iar la fața locului au ajuns de urgență echipaje medicale și forțe de ordine.

Intervenția echipajelor și constatarea decesului

Din păcate, în ciuda intervenției rapide, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Tânărul a fost declarat decedat la locul tragediei. Reprezentanții IPJ Timiș au transmis:

„Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un tânăr, în vârstă de 19 ani, declarat decedat de către echipajele medicale prezente”

Potrivit datelor preliminare, victima era angajată cu contract de muncă la o firmă implicată în lucrări de irigații și desfășura activități care nu necesitau o calificare specifică.

Accidentul s-ar fi produs în timp ce manipula țevi utilizate pentru montarea sistemului de irigații, moment în care una dintre acestea s-ar fi desprins și i-ar fi căzut direct în cap.

Anchetă pentru ucidere din culpă

Autoritățile au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz. Ancheta vizează infracțiuni precum ucidere din culpă, dar și posibile încălcări ale normelor de securitate și sănătate în muncă. Reprezentanții IPJ Timiș au mai precizat:

„Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, efectuându-se verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”

Moartea tânărului ridică din nou semne de întrebare privind condițiile de muncă și respectarea normelor de siguranță în România. Cazul rămâne în atenția autorităților, care încearcă să stabilească dacă tragedia putea fi evitată și cine se face responsabil pentru pierderea unei vieți atât de tinere.

CITEȘTE ȘI: Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani

Fiica româncei moarte în Italia face acuzații grave! „Nu a fost sinucidere”. Detaliul care schimbă tot