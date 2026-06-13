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Andreea Popescu nu renunță la Dan Alexa! Cum încearcă antrenorul să iasă din schemă

De: Maria Iancu 13/06/2026 | 20:04
Andreea Popescu nu renunță la Dan Alexa! Cum încearcă antrenorul să iasă din schemă
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Andreea Popescu nu pare dispusă să renunțe prea ușor la Dan Alexa! Deși divorțul de Rareș Cojoc a rămas deja în urmă, iar mulți s-ar fi așteptat ca fosta dansatoare să își îndrepte atenția către un nou capitol al vieții sale, lucrurile ar sta cu totul diferit. Ba chiar am aflat noi detalii picante despre încercările de apropiere dintre cei doi. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Povestea care a ținut luni întregi primele pagini ale presei mondene pare să fie departe de final. Dacă unii au crezut că, odată cu separarea oficială de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a închis definitiv și subiectul Dan Alexa, realitatea ar fi alta. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, bruneta încă speră că între ea și antrenor ar putea exista o șansă și nu a abandonat ideea că l-a un moment dat l-ar putea convinge pe antrenor să aibă o relație asumată.

După ce căsnicia dintre brunetă și milionarul dansator a devenit istorie, sursele noastre susțin că Andreea Popescu ar încerca în continuare să se apropie de antrenor și să obțină o discuție serioasă cu acesta. Și aici mulți ar putea să o înțeleagă perfect, având în vedere că Dan Alexa a fost motivul separării, acum nu poate renunța atât de ușor la ce și-a dorit de la bun început. Mai mult, dorința Andreei este și mai arzătoare, după ce a văzut că tatăl copiilor ei și-a refăcut viața si este fericit. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII) Numai că, Dan Alexa pare să fie mult mai rezervat și evită, cel puțin momentan, situațiile care ar putea alimenta din nou speculațiile privind o posibilă relație între ei.

Andreea Popescu nu a renunțat la Dan Alexa

Ea face pași spre el, el pare că se retrage

Persoane apropiate din anturajul Andreei susțin că aceasta nu înțelege de ce Dan Alexa evită să petreacă timp în compania ei. Mai mult, sursele spun că de fiecare dată când încearcă să stabilească o întâlnire, antrenorul găsește motive pentru a amâna momentul. Explicația ar fi aceeași: atenția paparazzilor și teama că orice apariție împreună ar genera un nou val de speculații.

Ea îl acuză că se ferește și nu înțelege de ce, având în vedere că Rareș este asumat cu noua iubită, ea nu înțelege de ce la ea nu se poate, a declarat pentru CANCAN.RO surse apropriate Andreei.

Andreea Popescu îl urmărește pe Dan Alexa

Potrivit acelorași surse, Andreea Popescu continuă să fie atentă la activitatea lui antrenorului, inclusiv pe rețelele de socializare. Gesturile discrete din online nu au trecut neobservate de cei din jur, iar apropiații fostei dansatoare a Deliei spun că aceasta nu și-a pierdut complet speranța că lucrurile s-ar putea schimba.

Dacă cineva credea că Andreea a acceptat definitiv că povestea cu Dan Alexa nu va avea continuare, informațiile din anturajul său arată contrariul.

Dan Alexa pare că fuge de fosta dansatoare a Deliei

Dan Alexa pare să aibă alte preocupări

În timp ce Andreea ar încerca să obțină răspunsurile pe care le caută, Dan Alexa pare concentrat pe propriul program și preferă să fie în orice altă parte decât în compania acesteia. Recent, antrenorul a fost prezent la un eveniment desfășurat în Tunari, locul de care îl leagă amintiri importante (mai exact legate de fosta soție cu care are un copil și pe care nu a uitat-o, deocamdată, definitiv).

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, acesta s-ar fi aflat alături de mai multe persoane apropiate și chiar s-a întâlnit cu fosta iubită, semn că viața sa socială continuă să fie una extrem de activă.

De altfel, nu este un secret pentru nimeni că Dan Alexa a avut mereu succes în rândul femeilor. Considerat de mulți un adevărat cuceritor, antrenorul pare să păstreze și acum aceeași aură care atrage atenția reprezentantelor sexului frumos.

Rămâne însă întrebarea care îi preocupă pe toți cei care urmăresc acest subiect: va reuși Andreea Popescu să îl convingă pe Dan Alexa să poarte discuția pe care și-o dorește sau antrenorul va continua să păstreze distanța? Cert este că, dansul dintre cei doi pare să se desfășoare pe ritmuri diferite: în timp ce Andreea face pași spre Dan Alexa, antrenorul pare să facă pași înapoi.

VEZI ȘI: Andreea Popescu încă se gândește la Dan Alexa? Ce mesaj a transmis fosta dansatoare a Deliei

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