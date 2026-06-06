Acasă » Știri » Andreea Popescu încă se gândește la Dan Alexa? Ce mesaj a transmis fosta dansatoare a Deliei

Andreea Popescu încă se gândește la Dan Alexa? Ce mesaj a transmis fosta dansatoare a Deliei

De: Anca Chihaie 06/06/2026 | 15:04
Andreea Popescu încă se gândește la Dan Alexa? Ce mesaj a transmis fosta dansatoare a Deliei
Andreea Popescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Andreea Popescu pare să traverseze una dintre cele mai echilibrate perioade din viața sa după despărțirea de Rareș Cojoc. La câteva luni de la încheierea relației care a durat aproximativ 15 ani, influencerița afișează o atitudine pozitivă și transmite tot mai des mesaje care îi fac pe urmăritori să creadă că și-a regăsit liniștea și, posibil, fericirea în plan sentimental.

Cunoscută publicului încă din perioada în care făcea parte din echipa de dansatoare a Deliei, Andreea Popescu și-a construit în timp o comunitate numeroasă în mediul online. De-a lungul anilor, viața sa personală a fost urmărită cu interes de admiratori, iar divorțul de tatăl copiilor săi a generat numeroase reacții și speculații.

Ce mesaj a transmis Andreea Popescu

După separare, vedeta a trecut printr-o serie de schimbări importante. Mutarea într-o nouă locuință, reorganizarea vieții de familie și adaptarea la un nou început au reprezentat provocări semnificative. Cu toate acestea, aparițiile sale recente sugerează că perioada dificilă a rămas în urmă, iar influencerița privește cu optimism spre viitor.

În ultimele săptămâni, activitatea sa din mediul online a atras atenția internauților. Diverse postări și mesaje publicate pe rețelele sociale au fost interpretate ca indicii ale unei posibile povești de dragoste. Fanii au observat că Andreea Popescu pare mai relaxată, mai încrezătoare și mai zâmbitoare decât în perioada imediat următoare divorțului.

Se cunoaște faptul că între Dan Alexa și Andreea ar fi fost mai mult ca o simplă prietenie. Numele fostului fotbalist a fost asociat în repetate rânduri cu cel al influenceriței. Mai recent, Andreea Popescu a publicat un videoclip însoțit de o melodie cu un puternic mesaj romantic. Alegerea versurilor a fost interpretată de mulți drept un indiciu că în viața vedetei există o persoană specială. Chiar dacă identitatea celui care i-ar putea ocupa gândurile rămâne necunoscută, reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

„Îmi place că ești și noapte, și zi,
Îmi place liniștea ta, dar și rebeliunea ta,
Ești ca un înger, dar și ca un foc, plin de profunzime”, a fost sunetul pe care l-a postat Andreea la story.

NU RATA – Andreea Popescu a făcut primele declarații, după ce fostul soț s-a afișat cu noua cucerire: „Pe mine mă intersează relația dintre mine și Rareș. Atat”

Rareș Cojoc și-a refăcut viața după divorțul de Andreea Popescu. Dansatorul milionar le-a prezentat părinților noua cucerire, chiar de ziua lui de naștere!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscopul iubirii pentru luna iunie! Schimbări importante, întâlniri neașteptate și noi perspective pentru toate zodiile
Știri
Horoscopul iubirii pentru luna iunie! Schimbări importante, întâlniri neașteptate și noi perspective pentru toate zodiile
Adi de la Vâlcea și-a surprins fanii: „Mi-au spart casa!”. Ce se întâmplă cu vila în care locuiește de 23 de ani
Știri
Adi de la Vâlcea și-a surprins fanii: „Mi-au spart casa!”. Ce se întâmplă cu vila în care locuiește…
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se...
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului american Shield AI
Gandul.ro
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de...
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă,...
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă...
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Click.ro
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o...
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat pornit? Explicațiile specialiștilor
Digi 24
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat...
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului american Shield AI
Gandul.ro
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului...
ULTIMA ORĂ
Horoscopul iubirii pentru luna iunie! Schimbări importante, întâlniri neașteptate și noi perspective ...
Horoscopul iubirii pentru luna iunie! Schimbări importante, întâlniri neașteptate și noi perspective pentru toate zodiile
Adi de la Vâlcea și-a surprins fanii: „Mi-au spart casa!”. Ce se întâmplă cu vila în care locuiește ...
Adi de la Vâlcea și-a surprins fanii: „Mi-au spart casa!”. Ce se întâmplă cu vila în care locuiește de 23 de ani
Mai mulți bani cheltuiți nu înseamnă o garderobă corectă! Adina Buzatu are explicația: „Cei ...
Mai mulți bani cheltuiți nu înseamnă o garderobă corectă! Adina Buzatu are explicația: „Cei mai eleganți bărbați nu sunt cei care cumpără mult”
Val de reacții pe internet după ce o influenceriță a întrerupt sarcina! Ce diagnostic avea fătul
Val de reacții pe internet după ce o influenceriță a întrerupt sarcina! Ce diagnostic avea fătul
O fată româncă a fost uitată de părinți într-o benzinărie. Familia se întorcea din Spania spre ...
O fată româncă a fost uitată de părinți într-o benzinărie. Familia se întorcea din Spania spre România
De ce au refuzat cei doi soți să participe împreună la Asia Express: „E un tărâm fertil pentru ...
De ce au refuzat cei doi soți să participe împreună la Asia Express: „E un tărâm fertil pentru conflicte”
Vezi toate știrile