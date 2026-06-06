Andreea Popescu încă se gândește la Dan Alexa? Ce mesaj a transmis fosta dansatoare a Deliei

Andreea Popescu pare să traverseze una dintre cele mai echilibrate perioade din viața sa după despărțirea de Rareș Cojoc. La câteva luni de la încheierea relației care a durat aproximativ 15 ani, influencerița afișează o atitudine pozitivă și transmite tot mai des mesaje care îi fac pe urmăritori să creadă că și-a regăsit liniștea și, posibil, fericirea în plan sentimental.

Cunoscută publicului încă din perioada în care făcea parte din echipa de dansatoare a Deliei, Andreea Popescu și-a construit în timp o comunitate numeroasă în mediul online. De-a lungul anilor, viața sa personală a fost urmărită cu interes de admiratori, iar divorțul de tatăl copiilor săi a generat numeroase reacții și speculații.

Ce mesaj a transmis Andreea Popescu

După separare, vedeta a trecut printr-o serie de schimbări importante. Mutarea într-o nouă locuință, reorganizarea vieții de familie și adaptarea la un nou început au reprezentat provocări semnificative. Cu toate acestea, aparițiile sale recente sugerează că perioada dificilă a rămas în urmă, iar influencerița privește cu optimism spre viitor.

În ultimele săptămâni, activitatea sa din mediul online a atras atenția internauților. Diverse postări și mesaje publicate pe rețelele sociale au fost interpretate ca indicii ale unei posibile povești de dragoste. Fanii au observat că Andreea Popescu pare mai relaxată, mai încrezătoare și mai zâmbitoare decât în perioada imediat următoare divorțului.

Se cunoaște faptul că între Dan Alexa și Andreea ar fi fost mai mult ca o simplă prietenie. Numele fostului fotbalist a fost asociat în repetate rânduri cu cel al influenceriței. Mai recent, Andreea Popescu a publicat un videoclip însoțit de o melodie cu un puternic mesaj romantic. Alegerea versurilor a fost interpretată de mulți drept un indiciu că în viața vedetei există o persoană specială. Chiar dacă identitatea celui care i-ar putea ocupa gândurile rămâne necunoscută, reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

„Îmi place că ești și noapte, și zi,

Îmi place liniștea ta, dar și rebeliunea ta,

Ești ca un înger, dar și ca un foc, plin de profunzime”, a fost sunetul pe care l-a postat Andreea la story.

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