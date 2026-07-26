Fosta iubită nu plânge deloc după Spike! Sabrina Sarrad l-a sărutat cu foc pe celebrul actor (55 de ani), în văzul tuturor

Spike pare să fi rămas definitiv la capitolul „amintiri”, iar Sabrina Sarrad nu dă deloc semne că ar suferi după despărțire. Focoasa blondă de origine libaneză a făcut o nouă „victimă” în showbiz, iar de această dată în farmecele sale a căzut nimeni altul decât Dorian Boguță. CANCAN.RO i-a surprins în tandrețuri, iar imaginile nu prea mai lasă loc de interpretări. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Sabrina Sarrad pare să fi trecut cu brio peste povestea de iubire cu Spike! Fosta iubită a artistului și-a făcut apariția la Biutiful, unde și-a petrecut seara alături de mai mulți prieteni, dar atenția ei s-a îndreptat rapid către un singur bărbat.

Dorian Boguță a fost cel care a stat foarte aproape de focoasa blondă, iar între cei doi lucrurile nu au rămas deloc la nivelul unei conversații amicale. Nici măcar prezența prietenilor nu i-a făcut să fie mai rezervați. Sabrina și celebrul actor s-au sărutat cu foc de mai multe ori pe parcursul serii.

Gesturile tandre au venit firesc, fără ca vreunul dintre ei să pară deranjat de privirile celor din jur. Sabrina a fost numai zâmbete, iar Dorian Boguță a părut complet cucerit de blondina care, în trecut, l-a făcut pe Spike să-și piardă capul.

Sabrina Sarrad, topită după actorul de 55 de ani

Petrecerea nu s-a încheiat odată cu plecarea de la Biutiful. Gașca și-a continuat distracția la Nuba, însă drumul către următoarea destinație a venit cu un moment…special.

Dorian Boguță a demonstrat că romantismul nu are vârstă și, la 55 de ani, încă știe cum să impresioneze o femeie. Actorul i-a cumpărat Sabrinei un trandafir, gest care pare să fi topit-o definitiv pe focoasa blondă. Dacă săruturile nu fuseseră suficiente pentru a da de gol apropierea dintre ei, floarea oferită în drum spre club a pus și mai mult gaz pe foc.

Cei doi și-au continuat apoi seara la Nuba, acolo unde au rămas la fel de apropiați. Atmosfera, muzica și compania prietenilor au fost decorul perfect pentru o noapte care pare să fi avut toate ingredientele unei noi povești de iubire.

Finalul serii i-a găsit tot împreună. După săruturile cu foc și trandafirul oferit ca-n cele mai romantice filme, Sabrina Sarrad și Dorian Boguță au părăsit clubul de mână.

Unde va duce apropierea dintre ei rămâne de văzut. Cert este că Sabrina și Dorian nu s-au ferit să dea frâu liber sentimentelor în vâzul tuturor!

NU RATA: LIVIA EX-BORDEA ŞI-A BĂGAT COADA, ÎNSĂ ARTISTUL A RUPT VRAJA! SPIKE, ACCIDENTAT, DAR AMOREZAT! E TOPIT DUPĂ SABRINA

CITEŞTE ŞI: CINE E FEMEIA CARE I-A SUCIT MINȚILE LUI SPIKE! BLONDINA FOCOASĂ E PRIETENĂ CU ALEXANDRA STAN ŞI ASCUNDE UN TRECUT DE „MILIOANE”