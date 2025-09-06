Acasă » Știri » Cine e femeia care i-a sucit mințile lui Spike! Blondina focoasă e prietenă cu Alexandra Stan şi ascunde un trecut de „milioane”

Cine e femeia care i-a sucit mințile lui Spike! Blondina focoasă e prietenă cu Alexandra Stan şi ascunde un trecut de „milioane”

De: Mirela Loșniță 06/09/2025 | 12:15
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Spike pare că și-a găsit, din nou, fericirea după despărțirea de Livia Eftimie. De data aceasta, artistul și-a schimbat preferințele și a ales o blondă focoasă, tinerică și extreeem de… sexy! După o perioadă în care viața sentimentală a fost în centrul atenției din cauza despărțirii de fosta sa parteneră, acum cântărețul a făcut o nouă cucerire.

Blonda misterioasă, de origine libaneză și care i-a cucerit inima celebrului artist, și-a făcut simțită prezența chiar în „culisele” unuia dintre cele mai importante concerte ale momentului. Sabrina l-a susținut pe Spike din spatele scenei pe care Grasu XXL a făcut show la Iași. Blondina sexy a fost alături de noul iubit într-un cadru destul de intim și relaxat, stând extrem de aproape de artist pe toată durata spectacolului.

Cine este noua iubită a lui Spike

Tânăra a atras toate privirile prin carisma și farmecul ei, drept dovadă fiind și modul în care Spike îi acordă atenția de care are nevoie. Cu o șapcă trasă lejer pe cap, toată seara a fost într-o stare de bună dispoziție, a cântat, a dansat și s-a bucurat de fiecare moment al show-ului. Nu s-a ferit absolut deloc de privirile celor din jur, semn că se simte extrem de bine în compania artistului.

Primul semn al relației dintre Spike și noua lui cucerire a apărut pe 24 august, când frumoasa blondină a făcut o postare pe Instagram în care l-a etichetat pe celebrul artist. Acest lucru nu doar că a marcat prima lor apariție „oficială” online, dar pare că relația lor nu ar mai fi un secret. Relația celor doi pare a fi extrem de solidă, având în vedere numeroasele ședințe foto pe care Sabrina le-a realizat în intimitatea căminului artistului Spike, din Mogoșoaia.

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...

Cine este Sabrina Sarrad

Misterioasa blondină, care are și origini românești, pare că nu ar fi straină de lumea mondenă, fiind chiar prietenă apropiată cu Alexandra Stan. Ba mai mult, tânăra are o soră cu care a manageriat o afacere în lumea necuvântătoarelor, cu care au avut și apariții TV la Neatza cu Răzvan și Dani.

Numele ei este Sarah Sarrad și a participat în 2021 la Imperiul Leilor. Tânăra a deschis, încă de când avea 19 ani, un hotel de lux pentru animalele de companie ale oamenilor.

Cele două s-au ocupat de pet hotelul de lux împreună, unde animăluțele preferate ale românilor erau înfrumusețate, cazate și hrănite cu alimente de calitate. Din păcate, afacerea tinerelor și-a închis porțile pentru România, fetele motivând pe pagina oficială de Instagram că își îndreaptă atenția către publicul din străinătate.

Se pare că pasiunea pentru business este moștenită de la tatăl lor, care este un antreprenor internațional, care călătorește des și pe perioade lungi în interesul afacerilor.

Cine este Spike, fostul iubit al Liviei Eftimie

Spike, pe numele său real Paul Mărăcine, este un rapper cunoscut pentru stilul său sincer și ironic, iar prin cântecele sale pune o oglindă în fața întregii societăți. Are succes în piese în care ironizează tot ceea ce reprezintă non-valoare.

De mulți ani, cucerește piața muzicală de la noi cu hit după hit și are colaborări cu care intră vertiginos în topuri. Mai mult timp a fost producător muzical pentru mai mulți artiști, mai ales că dincolo de orchestrațiile muzicale, i s-a permis să regizeze și videoclipuri.

CITEȘTE ȘI: Spike i-a dat fatala Liviei, după ce a divorțat-o de Bordea! Cum arată noua lui cucerire

NU RATA: Cătălin Bordea nu-l iartă pe Spike nici la doi ani de la divorț! I-a dat rușinică în direct de la piscină! ”Să te muți de la mămica!

Tags:
Iți recomandăm
Care ar fi cauza deraierii funicularului Gloria din Lisabona. Primele concluzii în cazul accidentului
Știri
Care ar fi cauza deraierii funicularului Gloria din Lisabona. Primele concluzii în cazul accidentului
Claudia Pătrășcanu a confirmat relația! Cine este bărbatul care o face fericită: „Sprijin, liniște și iubire adevărată”
Știri
Claudia Pătrășcanu a confirmat relația! Cine este bărbatul care o face fericită: „Sprijin, liniște și iubire adevărată”
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi...
De ce a mințit un român că vrea să lupte în Ucraina și a traversat ilegal Dunărea înotând
Digi24
De ce a mințit un român că vrea să lupte în Ucraina și...
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Digi 24
Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e...
S-a mai vândut o bancă: ce trebuie să facă românii urgent ca să-și acceseze banii
Digi24
S-a mai vândut o bancă: ce trebuie să facă românii urgent ca să-și acceseze banii
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a...
Accident cu doi morți si trei răniți în județul Iași! O tânără de 18 ani, însărcinată, a ajuns cu răni grave la spital
kanald.ro
Accident cu doi morți si trei răniți în județul Iași! O tânără de 18 ani,...
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și...
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
kfetele.ro
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:
observatornews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Ce meserie are, de fapt, Teodora Stoica. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Fanatik.ro
Ce meserie are, de fapt, Teodora Stoica. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe, dar n-a reușit
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe,...
Risc de blackout în România. Europarlamentarul Dan Nica: Am luat niște decizii proaste. Se poate întâmpla ca în Spania
Capital.ro
Risc de blackout în România. Europarlamentarul Dan Nica: Am luat niște decizii proaste. Se poate...
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Și-a lăsat amintirea pe scenă și a urcat spre cer. O mare actriță s-a stins așa cum a trăit: O lumină
Capital.ro
Și-a lăsat amintirea pe scenă și a urcat spre cer. O mare actriță s-a stins...
Celebrități care au fost la Muntele Athos. Viața lor s-a schimbat
evz.ro
Celebrități care au fost la Muntele Athos. Viața lor s-a schimbat
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
Gandul.ro
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată...
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
as.ro
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu
A1
Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a...
DECLARAȚIE ȘOC! Dorobanțu a recunoscut totul în fața lui Ahmed. Ce a putut să spună despre Manuela și Naomi a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Nimeni nu se gândea la așa ceva: „Hai să îți explic un lucru, l-am vorbit peste tot, numai aici nu”
radioimpuls.ro
DECLARAȚIE ȘOC! Dorobanțu a recunoscut totul în fața lui Ahmed. Ce a putut să spună...
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
Fanatik.ro
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E...
Ce studii are, de fapt, Florin Prunea. Secretul a fost dezvăluit, a durat 9 ani
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Florin Prunea. Secretul a fost dezvăluit, a durat 9 ani
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care ar fi cauza deraierii funicularului Gloria din Lisabona. Primele concluzii în cazul accidentului
Care ar fi cauza deraierii funicularului Gloria din Lisabona. Primele concluzii în cazul accidentului
Claudia Pătrășcanu a confirmat relația! Cine este bărbatul care o face fericită: „Sprijin, liniște ...
Claudia Pătrășcanu a confirmat relația! Cine este bărbatul care o face fericită: „Sprijin, liniște și iubire adevărată”
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Următoarea minivacanță pentru români. Când vor avea 3 zile libere
Următoarea minivacanță pentru români. Când vor avea 3 zile libere
Marius Avram o pune la zid pe Oana Monea! S-a lăsat cu acuzații serioase: „Eu pot dovedi chestia ...
Marius Avram o pune la zid pe Oana Monea! S-a lăsat cu acuzații serioase: „Eu pot dovedi chestia asta”
Când se difuzează Asia Express 2025 la TV. Unde poți urmări LIVE emisiunea de la Antena 1
Când se difuzează Asia Express 2025 la TV. Unde poți urmări LIVE emisiunea de la Antena 1
Vezi toate știrile
×