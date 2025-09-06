Cine e femeia care i-a sucit mințile lui Spike! Blondina focoasă e prietenă cu Alexandra Stan şi ascunde un trecut de „milioane”

Spike pare că și-a găsit, din nou, fericirea după despărțirea de Livia Eftimie. De data aceasta, artistul și-a schimbat preferințele și a ales o blondă focoasă, tinerică și extreeem de… sexy! După o perioadă în care viața sentimentală a fost în centrul atenției din cauza despărțirii de fosta sa parteneră, acum cântărețul a făcut o nouă cucerire.

Blonda misterioasă, de origine libaneză și care i-a cucerit inima celebrului artist, și-a făcut simțită prezența chiar în „culisele” unuia dintre cele mai importante concerte ale momentului. Sabrina l-a susținut pe Spike din spatele scenei pe care Grasu XXL a făcut show la Iași. Blondina sexy a fost alături de noul iubit într-un cadru destul de intim și relaxat, stând extrem de aproape de artist pe toată durata spectacolului.

Cine este noua iubită a lui Spike

Tânăra a atras toate privirile prin carisma și farmecul ei, drept dovadă fiind și modul în care Spike îi acordă atenția de care are nevoie. Cu o șapcă trasă lejer pe cap, toată seara a fost într-o stare de bună dispoziție, a cântat, a dansat și s-a bucurat de fiecare moment al show-ului. Nu s-a ferit absolut deloc de privirile celor din jur, semn că se simte extrem de bine în compania artistului.

Primul semn al relației dintre Spike și noua lui cucerire a apărut pe 24 august, când frumoasa blondină a făcut o postare pe Instagram în care l-a etichetat pe celebrul artist. Acest lucru nu doar că a marcat prima lor apariție „oficială” online, dar pare că relația lor nu ar mai fi un secret. Relația celor doi pare a fi extrem de solidă, având în vedere numeroasele ședințe foto pe care Sabrina le-a realizat în intimitatea căminului artistului Spike, din Mogoșoaia.

Cine este Sabrina Sarrad

Misterioasa blondină, care are și origini românești, pare că nu ar fi straină de lumea mondenă, fiind chiar prietenă apropiată cu Alexandra Stan. Ba mai mult, tânăra are o soră cu care a manageriat o afacere în lumea necuvântătoarelor, cu care au avut și apariții TV la Neatza cu Răzvan și Dani.

Numele ei este Sarah Sarrad și a participat în 2021 la Imperiul Leilor. Tânăra a deschis, încă de când avea 19 ani, un hotel de lux pentru animalele de companie ale oamenilor.

Cele două s-au ocupat de pet hotelul de lux împreună, unde animăluțele preferate ale românilor erau înfrumusețate, cazate și hrănite cu alimente de calitate. Din păcate, afacerea tinerelor și-a închis porțile pentru România, fetele motivând pe pagina oficială de Instagram că își îndreaptă atenția către publicul din străinătate.

Se pare că pasiunea pentru business este moștenită de la tatăl lor, care este un antreprenor internațional, care călătorește des și pe perioade lungi în interesul afacerilor.

Cine este Spike, fostul iubit al Liviei Eftimie

Spike, pe numele său real Paul Mărăcine, este un rapper cunoscut pentru stilul său sincer și ironic, iar prin cântecele sale pune o oglindă în fața întregii societăți. Are succes în piese în care ironizează tot ceea ce reprezintă non-valoare.

De mulți ani, cucerește piața muzicală de la noi cu hit după hit și are colaborări cu care intră vertiginos în topuri. Mai mult timp a fost producător muzical pentru mai mulți artiști, mai ales că dincolo de orchestrațiile muzicale, i s-a permis să regizeze și videoclipuri.

