Spike i-a dat fatala Liviei, după ce a divorțat-o de Bordea! Cum arată noua lui cucerire

De: Mirela Loșniță 06/09/2025 | 10:16
După câteva luni de la despărțirea de Livia, Spike pare ca și-a găsit liniștea sau cel puțin alinarea în brațele unei noi partenere. Artistul, cunoscut pentru discreția cu care își trăiește viața personală, a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare însoțit de o blondă misterioasă. 

Imaginea i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Blondina era îmbrăcată într-o lenjerie provocatoare, stătea relaxată pe pat, unde savura ceva de mâncare. Spike, ca un adevărat spectator al propriei povești de dragoste, a fotografiat-o pe frumoasa blondină, însă un detaliu nu a trecut neobservat, artistul se află în cârje. Oare l-au ajuns „blestemele” lui Bordea?

Spike a făcut o nouă cucerire, după despărțirea de Livia Eftimie

Spike pare că a făcut o nouă cucerire după despărțirea de Livia Eftimie. Artistul nu a stat pe gânduri și și-a schimbat preferințele în materie de iubite, trecând de la brunete la blonde. Bărbatul pare fascinat de focoasa blondină, încât a vrut să imortalizeze momentul printr-o fotografie pe care a postat-o pe Instagram.

După mai bine de doi ani de la despărțirea de Cătălin Bordea, viața Liviei Eftimie pare că s-a schimbat complet. Comediantul are un program încărcat, însă bruneta pare că nu o duce la fel de bine. Cătălin Bordea a spus la un moment dat cu ce se ocupă fosta sa parteneră:

„Oamenii trăiesc fără prea multe resurse. Face booking pentru Andia și fata aceea, Alexia”, a mărturisit Cătălin Bordea pentru CANCAN.RO.

Fosta sa parteneră nu a stat foarte mult pe gânduri și a reacționat imediat la replica fostului său soț:

„Poate că nu contează ce aleg.

Poate că tot ce fac e să aleg din diferite forme ale aceleiași pierderi.

Și, încet, învăț să trăiesc cu gândul că fericirea n-a fost niciodată o destinație pentru mine,

ci doar o pauză scurtă între două renunțări.

M-am obișnuit cu gustul amar al lucrurilor netrăite.

Le port în mine ca pe niște camere închise.

Știu unde sunt, știu ce se află acolo,

dar nu mai intru.

Am devenit o arhivă a propriilor renunțări.

O cronologie tăcută a momentelor în care m-am ales pe mine,

dar nu pe cea care voiam să fiu;

ci pe cea care trebuia să reziste.

Și acum, când vine o nouă hotărâre,

nu mă mai întreb “Ce vreau?”

Întreb doar: “Ce doare mai puțin?”

Și aleg drumul ăla.

Nu din lașitate.

Ci din oboseală.

Dintr-o epuizare profundă, care nu se vede,

dar care face cea mai mare gălăgie când e liniște.

Ajunsă aici, nu mai caut sens.

Nici explicații, nici salvări întârziate.

Doar las lucrurile să se întâmple peste mine.

Nu mai sper ca o hotărâre să schimbe ceva în mod real.

Poate va muta decorul, va aduce alte fețe,

dar în mine rămâne același spațiu gol,

același loc în care nu mai așteaptă nimeni nimic.

E o liniște acolo care nu vindecă,

ci doar acoperă.

Sunt obosită.

nu de ce mi se întâmplă,

ci de felul în care trebuie să fiu mereu cea care înțelege,

cea care cedează,

cea care pleacă prima , chiar și din propria viață,

ca să-i lase locul uneia mai suportabile.

Am fost atâtea versiuni ale mele

doar ca să-mi pot duce zilele până seara.

Și acum nu mai știu care dintre ele a fost adevărată.

Sau dacă a fost vreuna.

Poate că nu m-am trăit niciodată, de fapt.

Poate că tot ce-am făcut a fost să-mi supraviețuiesc mie.

Și în fața fiecărei decizii, nu aleg un drum,

ci aleg pe cine mai sacrific din mine,

ca să pot merge mai departe.

Și merg.

Dar nu înainte.

Ci doar… mai departe.

Până nu mai rămâne nimic.”, a scris ea.

CITEȘTE ȘI: Cătălin Bordea a dat-o de gol! Cu ce se ocupă fosta soţie la doi ani de la divorţ: conduce o maşină de 100.000 de €, dar… „Oamenii trăiesc fără prea multe resurse”

Cum a reacționat Livia, după ce Cătălin Bordea a spus că nu o duce prea bine. S-a despărțit de Spike și suferă în tăcere

