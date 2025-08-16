Cum a reacționat Livia, după ce Cătălin Bordea a spus că nu o duce prea bine. S-a despărțit de Spike și suferă în tăcere

La mai bine de doi ani de la divorțul de Cătălin Bordea, viața Liviei Eftimie nu pare să fie la fel de roz ca a fostului ei soț. Dacă Bordea se bucură de succes pe toate planurile, profesional și financiar, fosta sa parteneră trece printr-o perioadă dificilă, atât pe plan personal, cât și material. După ce ne-a dezvăluit situația nefericită a fostei sale soții, Livia a reacționat în mediul online.

Comediantul are o perioadă plină: filmează pentru noul show al Antenei 1, The Ticket, unde prezintă alături de Nelu Cortea, continuă spectacolele de stand-up și își administrează terasa din Capitală, care merge foarte bine. În contrast, Livia nu are aceeași stabilitate financiară.

Cum a reacționat Livia, după declarația lui Cătălin Bordea

Bordea a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cu ce se ocupă acum fosta sa soție:

„Oamenii trăiesc fără prea multe resurse. Face booking pentru Andia și fata aceea, Alexia”, a mărturisit Cătălin Bordea.

La scurt timp după declarațiile lui Bordea, Livia a ales să transmită un mesaj dureros pe Instagram. Din cuvintele ei reies multă oboseală sufletească, tristețe și o luptă interioară care pare să nu se mai termine.

„Poate că nu contează ce aleg. Poate că tot ce fac e să aleg din diferite forme ale aceleiași pierderi. Și, încet, învăț să trăiesc cu gândul că fericirea n-a fost niciodată o destinație pentru mine, ci doar o pauză scurtă între două renunțări. M-am obișnuit cu gustul amar al lucrurilor netrăite. Le port în mine ca pe niște camere închise. Știu unde sunt, știu ce se află acolo, dar nu mai intru. Am devenit o arhivă a propriilor renunțări. O cronologie tăcută a momentelor în care m-am ales pe mine, dar nu pe cea care voiam să fiu; ci pe cea care trebuia să reziste. Și acum, când vine o nouă hotărâre, nu mă mai întreb “Ce vreau?” Întreb doar: “Ce doare mai puțin?” Și aleg drumul ăla. Nu din lașitate. Ci din oboseală. Dintr-o epuizare profundă, care nu se vede, dar care face cea mai mare gălăgie când e liniște. Ajunsă aici, nu mai caut sens. Nici explicații, nici salvări întârziate. Doar las lucrurile să se întâmple peste mine. Nu mai sper ca o hotărâre să schimbe ceva în mod real. Poate va muta decorul, va aduce alte fețe, dar în mine rămâne același spațiu gol, același loc în care nu mai așteaptă nimeni nimic. E o liniște acolo care nu vindecă, ci doar acoperă. Sunt obosită. nu de ce mi se întâmplă, ci de felul în care trebuie să fiu mereu cea care înțelege, cea care cedează, cea care pleacă prima , chiar și din propria viață, ca să-i lase locul uneia mai suportabile. Am fost atâtea versiuni ale mele doar ca să-mi pot duce zilele până seara. Și acum nu mai știu care dintre ele a fost adevărată. Sau dacă a fost vreuna. Poate că nu m-am trăit niciodată, de fapt. Poate că tot ce-am făcut a fost să-mi supraviețuiesc mie. Și în fața fiecărei decizii, nu aleg un drum, ci aleg pe cine mai sacrific din mine, ca să pot merge mai departe. Și merg. Dar nu înainte. Ci doar… mai departe. Până nu mai rămâne nimic.”, a scris ea.

