Cătălin Bordea nu-l iartă pe Spike nici la doi ani de la divorț! I-a dat rușinică în direct de la piscină! ”Să te muți de la mămica!”

La mai bine de doi ani de la divorț, Cătălin Bordea n-a avut ocazia să se întâlnească nici măcar întâmplător cu Livia și cu Spike. Cel care cândva îi era cel mai bun prieten a evitat să aibă o discuție față în față cu comediantul, după ce i-a luat partenera. Nu i-a dat nici măcar un mesaj, motiv pentru care co-prezentatorul noii emisiuni a Antenei 1, The Ticket, nu ezită să spună lucrurilor pe nume, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Altfel, comediantul a decis ca pe perioada filmărilor noului show să renunțe la viața sa sentimentală. El a fost surprins singur, la o piscină din capitală, meditând probabil la viitoarele proiecte care-l așteaptă.

Cătălin Bordea nu uită și nu iartă, atunci când vine vorba despre persoanele care i-au trădat încrederea. Protagonist fără voia sa al unui triunghi amoros în care au mai fost implicați fosta soție și cel ce-i fusese cavaler de onoare, comediantul a avut nevoie de ceva timp să-și bandajeze rănile. A divorțat în urmă cu mai bine de doi ani, nu și-a refăcut încă viața personală. Dar în schimb are o carieră profesională de invidiat.

Cătălin Bordea, către Spike: „Până la bărbăție e necesar să te muți de la mămica”

Timpul a trecut în favoarea sa, iar în toată această perioadă nu a avut ocazia să „dea nas în nas”, întâmplător, nici cu Livia, nici cu Spike. Nici măcar nu s-a așteptat ca acesta să-i dea veun mesaj în care să-și asume cele întâmplate.

„Ești bărbat sau nu încă de la început. Până la bărbăție e necesar să termini o facultate și să te muți de la mămica. Să te angajezi și să-ți plătești singur lucrurile”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO, făcând referire la Spike. Potrivit mărturisirilor prezentatorului TV, artistul încă locuiește cu mama sa, la Mogoșoaia.

Singur la piscină. Timpul nu-i permite o relație!

Altfel, comediantul a decis ca pe perioada filmărilor noului show să renunțe la viața sa sentimentală.

„Nu mai am timp de nimic. Am filmări până la sfârșitul lunii și apoi încep turneele în țară”, a completat Cătălin Bordea pe marginea acestui subiect.

Între două filmări însă, comediantul se bucură de viață și de vara caniculară. Și când timpul îi permite, nu ratează ocazia unei bălăceli în apă. El a fost surprins singur, la o piscină din capitală, meditând probabil la viitoarele proiecte care-l așteaptă. În prezent, Bordea este implicat în noul proiect al Antenei 1, The Ticket. În toamnă are programat nelipsitul turneu național, din fiecare an. Dar până atunci, terasa pe care o deține în capitală îi ocupă și ea destul de mult timp.

