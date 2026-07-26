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Medicul Mihail Pautov explică de ce somnul nu începe când închidem ochii. Ce trebuie să faci înainte de culcare pentru ca creierul să se curețe de toxine

De: Paul Hangerli 26/07/2026 | 05:40
Medicul Mihail Pautov explică de ce somnul nu începe când închidem ochii. Ce trebuie să faci înainte de culcare pentru ca creierul să se curețe de toxine
Mihail Pautov ne învață să ne odihnim, sursa-colaj CANCAN.RO
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Mulți oameni cred că este suficient să stea opt ore în pat pentru a avea un somn odihnitor. Medicul Mihail Pautov atrage însă atenția că adevărata odihnă începe cu mult înainte de momentul în care stingem lumina. Modul în care ne pregătim pentru culcare influențează direct procesele prin care creierul elimină toxinele acumulate peste zi și se regenerează.

Creierul își face singur „curățenia”, dar numai în timpul somnului

Mihail Pautov explică faptul că una dintre cele mai importante funcții ale somnului este curățarea creierului. În timpul zilei, spațiile dintre celulele nervoase sunt restrânse, însă noaptea acestea se măresc, permițând sistemului responsabil de eliminarea toxinelor să funcționeze eficient.

„Cel mai ușor lucru de făcut, pe care creierul tău îl generează singur, tu trebuie doar să te culci. Și am vorbit despre somn și curățenia nocturnă. Ziua vedem că spațiile dintre celulele neuronale sunt închise. Noaptea când dormi, aceste spații se deschid. Și sistemul ăsta limfatic curăță tot ce ai aici. E sistemul tău de curățare. Este canalizarea creierului tău și se deschide cu 60%, se mărește ca spațiu pentru a fi curățat noaptea.”

O singură noapte nedormită poate avea efecte asupra creierului

Potrivit medicului, lipsa somnului nu înseamnă doar oboseală în ziua următoare. Atunci când nu dormim suficient, toxinele pe care creierul ar trebui să le elimine în timpul nopții rămân acumulate, ceea ce poate afecta sănătatea pe termen lung.

„Riscul, o singură noapte de privare de somn crește nivelul de toxine în creier, ele rămân acolo și acțiunea este prioritizarea somnului profund și tratarea apneei, pentru că sunt intervenții critice.”

Specialistul subliniază că un somn profund și tratarea afecțiunilor precum apneea de somn sunt esențiale pentru ca acest proces natural de curățare să se desfășoare în condiții optime.

Pregătirea pentru somn începe înainte de a ajunge în pat

Mihail Pautov spune că una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea telefonului mobil sau expunerea la lumină puternică până în ultimele minute înainte de culcare. Chiar dacă o persoană se așază în pat la ora potrivită, creierul are nevoie de timp pentru a ieși din starea de alertă și a intra în fazele profunde ale somnului.

„Poți să îți pregătești seara, să nu te mai uiți la telefon, să nu te mai uiți la lumina puternică pentru a-ți pregăti seara de somn, pentru a pregăti creierul tău pentru acele opt ore. Dar dacă tu te culci la zece și te trezești la șase, dar te-ai culcat după ce te-ai uitat la telefon, ești stresat, o să-ți ia încă o oră sau două ca creierul tău să inducă această stare de relaxare. Dar tu trebuie să o induci dinainte, pentru ca opt ore să fie de somn relaxant. Cel mai ușor lucru de făcut.”

Mesajul medicului este clar: cele opt ore de somn nu încep în momentul în care punem capul pe pernă, ci odată cu ritualul de seară. Renunțarea la telefon, reducerea luminii puternice și diminuarea stresului înainte de culcare îi oferă creierului condițiile necesare pentru a se odihni cu adevărat și pentru a-și îndeplini procesele esențiale de regenerare.

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