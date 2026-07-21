Mihail Pautov vorbește despre pericolul radiațiilor UV. Cât timp putem sta la soare fără riscuri și când expunerea devine periculoasă

Vara nu înseamnă doar temperaturi ridicate, ci și un nivel tot mai mare al radiațiilor ultraviolete. Medicul Mihail Pautov explică pe înțelesul tuturor ce reprezintă indicele UV, de ce este important să îl verificăm înainte de a ieși din casă și cât timp putem sta la soare în funcție de valorile acestuia, fără a ne pune sănătatea pielii în pericol.

Ce este indicele UV și de ce ar trebui să îl verificăm zilnic

Mulți oameni urmăresc doar temperatura atunci când își planifică o zi la plajă sau o ieșire în aer liber. Totuși, spune Mihail Pautov, un indicator la fel de important este indicele UV, care arată intensitatea radiațiilor ultraviolete ce ajung la suprafața Pământului.

Acesta se modifică pe parcursul zilei și diferă în funcție de anotimp sau de condițiile atmosferice, motiv pentru care poate oferi informații esențiale despre riscul de arsuri solare și despre momentul în care expunerea la soare este sigură.

”Indicele UV este unul dintre cei mai importanți indicatori ai prognozei meteo, deoarece arată intensitatea radiațiilor ultraviolete care ajung la suprafața Pământului. Acesta nu rămâne constant pe parcursul zilei sau al verii, ci variază în funcție de oră, anotimp și condițiile atmosferice. Tocmai de aceea, este util să verificăm indicele UV înainte de a petrece timp în aer liber.”

Când putem sta la soare fără protecție

În primele ore ale dimineții, când indicele UV este foarte scăzut, expunerea la soare este considerată sigură pentru majoritatea oamenilor și poate contribui la sinteza vitaminei D.

„Dimineața, atunci când indicele UV se situează între 0 și 2, nivelul de risc este scăzut. În această perioadă, expunerea la soare este considerată sigură pentru majoritatea persoanelor, iar aproximativ 20-30 de minute fără protecție pot fi suficiente pentru stimularea producției de vitamina D, în funcție de tipul de piele.”

După ora 10:00 riscul începe să crească

Pe măsură ce soarele urcă pe cer, radiațiile devin tot mai intense. Medicul explică faptul că, odată ce indicele UV ajunge la valori moderate, timpul petrecut fără protecție trebuie redus considerabil.

„Pe măsură ce se apropie ora 10:00, indicele UV începe să crească. Când ajunge între 3 și 5, nivelul de risc este moderat. În acest interval, arsurile solare pot apărea după aproximativ 30 de minute de expunere. Este recomandată folosirea unei creme cu SPF 30, iar dacă scopul este doar sinteza vitaminei D, expunerea fără protecție ar trebui limitată la aproximativ 10 minute. După acest interval, aplicarea protecției solare devine importantă.”

La prânz, pielea se poate arde în doar câteva minute

În jurul prânzului, când indicele UV ajunge la valori ridicate, specialiștii recomandă evitarea expunerii directe și folosirea unor măsuri suplimentare de protecție.

„Atunci când indicele UV ajunge între 6 și 7, riscul este ridicat. Pielea se poate arde în aproximativ 15-25 de minute, în special în jurul prânzului. În această situație sunt recomandate o cremă cu SPF 30 sau mai mare, pălărie cu boruri largi, ochelari de soare și evitarea expunerii directe, preferând zonele umbrite.”

Când indicele UV este foarte ridicat, statul la plajă devine periculos

Valorile foarte mari ale indicelui UV cresc rapid riscul de arsuri și afectare a pielii. În aceste situații, simpla aplicare a unei creme de protecție nu este suficientă dacă expunerea este prelungită.

„Valorile cuprinse între 8 și 10 indică un nivel foarte ridicat al radiațiilor UV. În aceste condiții, arsurile solare se pot produce în mai puțin de 15 minute. Specialiștii recomandă folosirea unei creme cu SPF 50, îmbrăcăminte care acoperă pielea, pălărie și evitarea statului la plajă în plin soare. Expunerea prelungită în acest interval crește semnificativ riscul de arsuri și de afectare a pielii.”

Indicele UV extrem poate provoca arsuri în mai puțin de 10 minute

Medicul atrage atenția că atunci când indicele UV depășește valoarea 11, expunerea directă la soare ar trebui evitată aproape complet.

„Cel mai periculos este un indice UV de 11 sau mai mare, considerat extrem. În aceste condiții, pielea se poate arde în mai puțin de 10 minute, iar expunerea directă la soare ar trebui evitată pe cât posibil. Dacă ieșirea afară este necesară, este recomandată protecția completă: cremă cu SPF 50+, haine cu protecție UV, pălărie și ochelari de soare.”

Radiațiile UV nu depind de cât de cald este afară

Mihail Pautov subliniază că una dintre cele mai frecvente greșeli este asocierea radiațiilor UV cu temperatura aerului. Chiar și în zilele răcoroase sau cu vânt, nivelul radiațiilor poate fi foarte ridicat.

„Este important de reținut că indicele UV nu măsoară temperatura aerului. Chiar și într-o zi răcoroasă sau cu vânt, radiațiile ultraviolete pot avea valori foarte ridicate și pot provoca arsuri solare. Din acest motiv, verificarea indicelui UV înainte de a petrece timp în aer liber poate fi la fel de importantă ca verificarea temperaturii sau a prognozei pentru ploaie.”

CITEȘTE ȘI: O singură injecție care poate reduce colesterolul „rău”? Mihail Pautov explică de ce descoperirea este promițătoare, dar trebuie privită cu prudență

Medicul Mihail Pautov demontează unul dintre cele mai răspândite mituri despre alimentație: „Mâncatul seara târziu nu îngrașă”