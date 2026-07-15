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Medicul Mihail Pautov demontează unul dintre cele mai răspândite mituri despre alimentație: „Mâncatul seara târziu nu îngrașă”

De: Paul Hangerli 15/07/2026 | 05:40
Medicul Mihail Pautov demontează unul dintre cele mai răspândite mituri despre alimentație: „Mâncatul seara târziu nu îngrașă”
Mihail Pautov distruge mitul mâncatului seara, sursa-colaj CANCAN.RO
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„Nu mânca după ora 18:00” sau „dacă mănânci seara te îngrași” sunt sfaturi pe care mulți le-au auzit de-a lungul timpului. Medicul Mihail Pautov spune însă că această idee este un mit și explică de ce ora la care mănânci contează mai puțin decât cantitatea totală de calorii consumată într-o zi. Specialistul atrage atenția că adevărata problemă nu este cina târzie, ci excesul alimentar și alegerile nepotrivite.

Corpul este construit să consume energie și seara

Multe persoane evită să mănânce înainte de culcare de teama kilogramelor în plus. Potrivit lui Mihail Pautov, această teamă nu are o bază fiziologică solidă.

„Mâncatul seara târziu nu este bun. Complet greșit. Corpul tău este programat fiziologic, prin evoluția noastră ca specie, să îți magazineze energie, adică să mănânce seara. Deci e absolut normal să mănânci seara.”

Medicul explică faptul că organismul uman s-a adaptat, de-a lungul evoluției, să folosească și să depoziteze energie în funcție de nevoi, iar consumul unei mese seara face parte din acest mecanism natural.

Nu ora îngrașă, ci excesul caloric

Una dintre cele mai răspândite convingeri este aceea că orice masă luată seara se transformă automat în grăsime. Mihail Pautov spune că lucrurile nu funcționează astfel.

„Al doilea mit, că mâncatul seara îngrașă. Absolut fals. Este absolut fals. Îngrașă excesul caloric. Dar dacă mănânci calorii sănătoase dimineața sau seara, n-o să facă nicio diferență. Ziua tu arzi mâncarea care s-a depus peste noapte în același fel în care poți să arzi mâncarea pe care o mănânci dimineața direct și te duci la activitate. Deci mâncatul seara târziu nu îngrașă.”

Cu alte cuvinte, ceea ce influențează greutatea corporală este bilanțul caloric al întregii zile. Dacă aportul de energie nu depășește necesarul organismului, simplul fapt că masa este luată seara nu determină acumularea kilogramelor.

De ce seara apare mai ușor excesul alimentar

Chiar dacă ora cinei nu este problema, medicul recunoaște că seara există un risc mai mare de a consuma prea multe calorii.

Oboseala acumulată peste zi, stresul sau mesele insuficiente din timpul zilei îi determină pe mulți oameni să mănânce mai mult decât au nevoie.

„Excesul caloric însă îngrașă și de multe ori seara suntem predispuși la a avea exces caloric dacă facem lucrurile greșit. Asta te va duce la tulburări de retenție care te vor duce la anxietate, vină, auto-învinovățire și binge eating, adică mâncat necontrolat seara.”

Medicul atrage atenția că restricțiile foarte dure pot crea un cerc vicios. După perioade lungi de înfometare, multe persoane ajung să piardă controlul asupra alimentației și să consume cantități foarte mari de mâncare seara.

Este sănătos să te culci flămând?

Un alt sfat des întâlnit este acela de a merge la culcare cu stomacul gol. Mihail Pautov spune că, pentru multe persoane, această recomandare poate face mai mult rău decât bine.

„Deci haide să uităm treaba cu culcatul pe stomacul gol. Aș putea spune că în cele mai multe situații să te culci cu stomacul gol poate fi nesănătos pentru foarte multe persoane.”

Foamea intensă poate afecta calitatea somnului și poate determina un consum exagerat de alimente în ziua următoare.

O cină echilibrată poate ajuta organismul să se relaxeze

În loc să evite complet mâncarea înainte de culcare, medicul recomandă alegerea unor alimente de calitate și respectarea unor porții normale.

„În schimb, dacă te culci cu mâncarea la bord, din nou, de calitate și în proporții normale, te vei relaxa, îți vei activa acel sistem nervos parasimpatic, iar corpul tău va lucra pentru tine, relaxându-te, digerând acea mâncare și totul o să fie ok.”

Concluzia medicului este că o cină echilibrată, alcătuită din alimente sănătoase și consumată fără excese, nu doar că nu îngrașă, ci poate contribui la o stare de relaxare și la un somn mai odihnitor. Mesajul său este clar: nu ora la care mănânci este problema, ci cantitatea și calitatea alimentelor consumate pe parcursul întregii zile.

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