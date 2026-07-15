Dieta lui Ștefan Bănică Jr. Cum se menține în formă la 58 de ani: „Nu cred în regimuri drastice”

La 58 de ani, Ștefan Bănică Jr. continuă să întoarcă toate privirile. Artistul afișează o formă fizică de invidiat, iar mulți se întreabă care este secretul său. Cântărețul a spus că n-a ținut niciodată diete stricte, dar că încearcă să mănânce echilibrat și să aibă grijă de corpul său.

De-a lungul anilor, Ștefan Bănică a demonstrat că energia de pe scenă nu l-a părăsit niciodată. Chiar dacă programul său este încărcat, artistul a spus că nu face compromisuri când vine vorba despre sănătate și preferă să aibă grijă de organismul său fără excese.

Dieta lui Ștefan Bănică Jr.

Cântărețul a spus că nu este adeptul curelor drastice de slăbire și nici al alimentelor interzise. Din contră, consideră că o relație sănătoasă cu mâncarea este cheia pentru a te simți bine și pentru a-ți menține forma fizică pe termen lung.

„Mănânc echilibrat şi mă întreţin. Nu cred în regimuri drastice, în faptul de a-ţi interzice mâncăruri care îţi plac, iar apoi să tânjeşti după ele, nu e o soluţie. Echilibrul în orice ai vrea să faci este extrem de important. Sunt adeptul echilibrului, încerc să mănânc natural şi să mă simt bine în pielea mea”, a declarat Ștefan Bănică.

Soțul Laviniei Pîrva a spus că nu doar alimentația contează, ci și modul în care îți gestionezi viața de zi cu zi. Mișcarea și disciplina fac parte din rutina lui, iar acestea îl ajută să facă față concertelor și spectacolelor solicitante.

Ce sfat a primit de la tatăl său

În ciuda anilor petrecuți pe scenă, artistul nu ia în calcul să încetinească ritmul. Din contră, consideră că meseria lui cere aceeași implicare ca în prima zi și își amintește deseori de un sfat primit de la tatăl său, pe care îl consideră o adevărată lecție de viață.

„Nu ştiu ce înseamnă pentru voi a o lăsa mai moale. Îţi dau un singur exemplu, replica tatălui meu, când i-a recomandat un doctor cardiolog (tatăl meu avea probleme cu inima) să o lase mai moale cu scena: „Dar dumneata, doctore, când operezi, poţi s-o laşi mai moale? Adică să nu te implici foarte tare, să o faci aşa… Sau operezi o dată pe an? Şi doctorul nu a ştiut ce să-i răspundă. Aşa e şi cu meseria mea. Sigur că trebuie să ai grijă, să te întreţii, pentru că, dacă nu eşti sănătos, nu ai cum să-ţi faci treaba. Cred că trebuie să existe un echilibru. De fapt, asta şi caut.”, a completat cântărețul.

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