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Cum arată casa părintească a lui Horia Brenciu din Brașov. A fost transformată în muzeu!

De: Anca Chihaie 15/07/2026 | 06:40
Cum arată casa părintească a lui Horia Brenciu din Brașov. A fost transformată în muzeu!
sursă: capturi video
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Un loc încărcat de istorie din vechiul cartier Șcheii Brașovului și-a schimbat complet destinația în ultimele decenii, devenind un important punct de atracție pentru cei interesați de patrimoniul național. Imobilul în care și-a petrecut copilăria artistul Horia Brenciu este astăzi integrat în ansamblul Muzeului „Prima Școală Românească”, unde vizitatorii pot descoperi o amplă colecție dedicată Marii Uniri din 1918 și istoriei românilor din Transilvania.

Casa este amplasată în curtea Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului, unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice ale orașului. De-a lungul timpului, această zonă a fost un adevărat centru al culturii românești, iar numeroase personalități și-au legat destinul de locurile încărcate de tradiție. Printre acestea se numără și familia Brenciu, care a avut o relație strânsă cu biserica și comunitatea din Șchei.

Cum arată casa părintească în care a locuit Horia Brenciu

Legătura familiei artistului cu acest loc are rădăcini vechi. Străbunicul lui Horia Brenciu, Toma Brenciu, a fost cantor al Bisericii „Sfântul Nicolae”, iar datorită activității sale familia a locuit într-una dintre casele aflate în incinta lăcașului de cult. Clădirea a rămas în memoria publicului atât prin istoria sa, cât și prin faptul că aici și-a petrecut primii ani de viață unul dintre cei mai cunoscuți artiști români.

 „Călătorule, aici se află centrul României. În aceste locuri s-a zămislit, cu voia lui Dumnezeu, imnul „Deşteaptă-te, române!””, scrie pe plăcuța casei.

Foto: social media

În prezent, spațiile care odinioară aveau destinație de locuință au fost transformate în săli de expoziție. Vizitatorii pot admira documente istorice, manuscrise, fotografii de epocă, volume rare, obiecte de patrimoniu și numeroase materiale care ilustrează drumul parcurs de români către realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Foto: social media

Expoziția este dedicată unuia dintre cele mai importante momente din istoria României moderne și pune în valoare contribuția românilor din Transilvania la procesul unirii tuturor provinciilor istorice. Documentele prezentate surprind evenimentele care au precedat actul de la Alba Iulia, dar și implicarea personalităților care au susținut idealul unirii naționale.

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