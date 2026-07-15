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Prințul Harry, dezvăluiri fără ocolișuri într-un nou interviu. Ce spune despre viața lui după ce a părăsit Familia Regală și despre chelie

De: Paul Hangerli 15/07/2026 | 07:20
Prințul Harry, dezvăluiri fără ocolișuri într-un nou interviu. Ce spune despre viața lui după ce a părăsit Familia Regală și despre chelie
Prințul Harry dezvăluiri intime, sursa-colaj CANCAN.RO
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La șase ani după ce el și Meghan Markle au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale, Prințul Harry a vorbit deschis despre viața sa actuală într-un podcast realizat de Joe Marler. Ducele de Sussex a explicat cum își descrie acum ocupația și a făcut mărturisiri despre copii, Invictus Games și chiar despre faptul că își pierde părul.

Cum se prezintă astăzi Prințul Harry

În timpul podcastului Joe Marler Will See You Now, despre care se crede că a fost înregistrat în timpul recentei sale vizite în Marea Britanie, Harry a fost rugat să completeze un „chestionar de admitere”, care includea și întrebarea privind ocupația sa actuală.

Ducele de Sussex a oferit mai multe răspunsuri.

„Tată cu normă întreagă, veteran al Armatei Britanice, Prinț al Angliei”, a spus Harry, înainte de a adăuga că probabil este mai simplu să fie prezentat drept „Ducele”.

El a amintit și că este fondatorul Invictus Games, glumind:

„Aceasta este o ședință de terapie diferită de cele cu care sunt obișnuit. Ar trebui să mă facă să mă simt confortabil.”

Viața după retragerea din familia regală

În 2020, într-o decizie care a devenit cunoscută în presă drept „Megxit”, Harry și Meghan Markle au renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în California.

Acolo își cresc cei doi copii, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, departe de atenția publicului.

Cu toate acestea, într-un interviu acordat ITV News în timpul vizitei sale în Ucraina, în luna aprilie, Harry declara că va face „întotdeauna parte din familia regală” și că se consideră în continuare un membru activ al acesteia.

Podcastul a fost realizat pentru a marca un an până la ediția Invictus Games Birmingham 2027, iar Harry a vorbit și despre sprijinul pe care îl primește din partea copiilor săi.

„Rezistența copiilor este extraordinară, iar felul în care privesc viața este incredibil de revigorant. Dacă am o zi grea, întotdeauna îmi îmbrățișez copiii și mai strâns decât de obicei”, a spus el.

Glume despre părul său și despre echipa Angliei

În timpul discuției, Harry a fost întrebat și dacă Anglia poate câștiga Cupa Mondială la fotbal.

„Cred că trofeul vine acasă. Nu va fi ușor, dar niciodată nu este. Totuși, lucrurile arată bine”, a răspuns el.

Ducele de Sussex a făcut și o glumă despre culoarea părului său.

„Oamenii cred că sunt roșcat, dar eu sunt mai degrabă un castaniu-roșcat de apus”, a spus el.

Întrebat despre rutina sa de îngrijire, Harry a recunoscut cu umor că încearcă să ignore faptul că își pierde părul.

„Nu se mai întâmplă mare lucru în partea de sus. Mă tund și, în rest, încerc să nu mă uit la ce se întâmplă. Nu, cred că nu e nevoie să mergem mai departe cu subiectul acesta”, a glumit prințul.

Vizita în Marea Britanie și întâlnirea cu Regele Charles

Harry și-a încheiat la sfârșitul săptămânii vizita în Marea Britanie, care a inclus și o întâlnire privată cu tatăl său, Regele Charles, la Highgrove House, în Gloucestershire.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, la întâlnire au fost prezenți și Meghan Markle, Archie și Lilibet, fiind prima dată din 2022 când cei doi copii s-au întâlnit cu bunicul lor.

Reuniunea a fost ținută departe de ochii publicului, fără fotografii oficiale, iar Harry nu s-a întâlnit nici cu fratele său, Prințul William, și nici cu cumnata sa, Prințesa de Wales.

Articolul mai menționează că Meghan Markle s-a retras anterior din toate aparițiile publice pe durata vizitelor în Regatul Unit, invocând motive de securitate.

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