Prințul Harry, protagonistul unui moment amuzant în Marea Britanie. O capră l-a lovit în timpul unei sesiuni de yoga

Prințul Harry a fost protagonistul unui moment amuzant în timpul unei sesiuni de „goat yoga”, organizată la un eveniment caritabil din Marea Britanie.

Prințul Harry a făcut yoga printre capre

În timp ce făcea exerciții pe saltea, una dintre capre a sărit direct în zona inghinală, spre amuzamentul celor prezenți. Imaginile au fost surprinse de camerele de filmat și au devenit rapid virale, potrivit PEOPLE.

Incidentul a avut loc în cadrul festivalului de vară organizat de fundația Scotty’s Little Soldiers, care sprijină copiii rămași fără un părinte ce a servit în forțele armate. În timpul sesiunii de yoga, mai multe capre se plimbau liber printre participanți, iar una dintre ele a sărit peste ducele de Sussex în timp ce acesta era întins pe spate.

Momentul a devenit viral pe internet

Harry a reacționat imediat, și-a dus mâinile în zona lovită și a exclamat „Au! Ce faci?”, după care a izbucnit în râs. Cei prezenți au privit incidentul cu umor, iar prințul și-a continuat activitatea fără probleme. Una dintre persoanele prezente la eveniment a glumit că echipa sa de securitate nu a reușit să protejeze „bijuteriile coroanei”, mai scrie sursa citată.

După episodul amuzant, Harry a rămas alături de copii și familiile prezente la eveniment, a hrănit animalele, a participat la o bătaie cu baloane cu apă și a răspuns întrebărilor copiilor.

Tot în cadrul festivalului, ducele de Sussex a răspuns și unei întrebări emoționante adresate de Poppy, o fetiță de 9 ani, care și-a pierdut tatăl, marinar militar, din cauza leucemiei, în 2020.

„Ce te face să râzi atunci când ai avut o zi grea?”, l-a întrebat Poppy. „Asta m-a atins aici”, a răspuns Harry, ducându-și mâna la inimă. „Știi, uneori pur și simplu ai o zi grea. Nu este întotdeauna ușor să râzi. Dar câinele meu mă face să râd, copiii mei mă fac să râd. Iar dacă simt nevoia să râd, probabil că voi pune la televizor ceva foarte amuzant. Și asta este valabil pentru voi toți. Sunt zile în care ai vrea să râzi, dar poate că nu reușești. Însă îi aveți pe frații și surorile voastre, pe prieteni și această comunitate care vă este alături. Până la urmă, cred că un râs la sfârșitul unei zile grele este cel mai bun leac”, a spus Harry.

Prințul Harry, care și-a pierdut mama, prințesa Diana, la doar 12 ani și a servit în Armata britanică, sprijină organizația Scotty’s Little Soldiers din 2017, iar din 2023 este ambasadorul său global.

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