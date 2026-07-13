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Katy Perry, declarații despre relația cu Justin Trudeau: „Mi-a schimbat viața”. Cum a trecut peste despărțirea de Orlando Bloom

De: Daniel Matei 14/07/2026 | 00:50
Katy Perry, declarații despre relația cu Justin Trudeau: „Mi-a schimbat viața”. Cum a trecut peste despărțirea de Orlando Bloom
Sursa foto: Profimedia
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Cântăreața americană Katy Perry a vorbit deschis despre povestea sa de dragoste cu fostul premier canadian Justin Trudeau și spune că relația cu acesta i-a „schimbat” total viața.

Artista, care formează un cuplu cu politicianul din 2025, spune că iubirea a avut un efect profund asupra ei și că relația a ajutat-o să depășească unul dintre cele mai grele momente din viața sa.

Katy Perry, despre relația cu Justin Trudeau

Invitată în podcastul Unfamous, cântăreața în vârstă de 41 de ani a declarat că relația cu Justin Trudeau a „transformat-o” și a făcut referire și la celebra melodie a trupei The Beatles, potrivit Yahoo.

„Acum am dragoste în viața mea. Asta m-a transformat. Crezi că atunci când The Beatles cântă «All You Need Is Love» este doar un clișeu? Clișeele există cu un motiv. Nu înțelegi cu adevărat până nu trăiești o astfel de experiență cât de frumoasă este și cât de mult te poate schimba”, a spus artista.

Ce spune Katy Perry despre despărțirea de Orlando Bloom

Katy Perry a recunoscut că despărțirea de Orlando Bloom, fostul său logodnic, a afectat-o profund. Totuși, spune că a ales să privească acea perioadă ca pe o lecție, nu ca pe un motiv pentru a se considera o victimă.

„De obicei nu mă consider o victimă. Cred că se vede și din cântecele mele că nu mă regăsesc în această mentalitate. Dar anul trecut a fost foarte greu.

Mi-ar fi fost foarte ușor să cad în acel cerc vicios al victimizării. În loc să mă gândesc «de ce tocmai eu?», am ales să îmi trăiesc durerea, să îmi accept furia și apoi să merg mai departe. Am vrut să învăț ceva din tot ceea ce s-a întâmplat și să înțeleg ce lecții pot lua cu mine”, a spus artista.

Artista spune că experiențele din ultimul an au făcut-o să își redefinească limitele personale și să acorde mai multă atenție respectului de sine.

„Totul se reduce la limite și la respectul față de tine însuți. Dacă nu ai limite, poate că este momentul să te întrebi de ce. Eu exact asta am făcut: m-am desprins treptat de toate condiționările care mă țineau pe loc”, a mai spus ea.

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