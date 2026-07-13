Marea absentă de la nunta lui Taylor Swift. De ce Ellen DeGeneres nu a fost invitată

Absența lui Ellen DeGeneres de la nunta lui Taylor Swift și a lui Travis Kelce a atras atenția fanilor, mai ales că artista a fost invitată de 19 ori în emisiunea fostei prezentatoare TV de-a lungul anilor.

Potrivit Page Six, motivul ar fi unul simplu: cele două nu au avut niciodată o relație apropiată în afara camerelor de filmat.

Taylor Swift a participat pentru prima dată la „The Ellen DeGeneres Show” în 2008, când își promova albumul Fearless. De atunci, a revenit de numeroase ori în emisiune, atât pentru interviuri, cât și pentru momente muzicale sau jocuri alături de prezentatoare.

Relația dintre cele două ar fi fost strict profesională

Potrivit unei surse apropiate, echipa lui Ellen DeGeneres nu a fost surprinsă că prezentatoarea nu s-a numărat printre invitații la nuntă.

„Nu a existat nicio supărare. Relația lor a fost întotdeauna una profesională”, a declarat sursa.

Aceasta a explicat că, deși Taylor Swift și Ellen DeGeneres au părut apropiate în timpul emisiunilor, legătura dintre ele nu a continuat în viața privată.

De-a lungul anilor, Ellen DeGeneres și-a exprimat în repetate rânduri admirația pentru cântăreață. La un moment dat, echipa emisiunii a realizat chiar și un montaj video cu toate aparițiile lui Taylor Swift în show.

Deși interacțiunile dintre cele două au fost, în general, cordiale, unul dintre cele mai comentate momente a avut loc în 2013. Atunci, Ellen DeGeneres a tachinat-o pe Taylor Swift în legătură cu viața sa amoroasă, arătând imagini cu mai mulți bărbați și întrebând-o cu cine s-ar întâlni.

Momentul a devenit viral, iar mulți fani au considerat ulterior că artista s-a simțit vizibil stânjenită. Cu toate acestea, Taylor Swift a continuat să accepte invitațiile în emisiune și a mai apărut de mai multe ori în anii următori.

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