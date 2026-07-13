Marea absentă de la nunta lui Taylor Swift. De ce Ellen DeGeneres nu a fost invitată

Absența lui Ellen DeGeneres de la nunta lui Taylor Swift și a lui Travis Kelce a atras atenția fanilor, mai ales că artista a fost invitată de 19 ori în emisiunea fostei prezentatoare TV de-a lungul anilor.
Potrivit Page Six, motivul ar fi unul simplu: cele două nu au avut niciodată o relație apropiată în afara camerelor de filmat.
Taylor Swift a participat pentru prima dată la „The Ellen DeGeneres Show” în 2008, când își promova albumul Fearless. De atunci, a revenit de numeroase ori în emisiune, atât pentru interviuri, cât și pentru momente muzicale sau jocuri alături de prezentatoare.
Potrivit unei surse apropiate, echipa lui Ellen DeGeneres nu a fost surprinsă că prezentatoarea nu s-a numărat printre invitații la nuntă.
„Nu a existat nicio supărare. Relația lor a fost întotdeauna una profesională”, a declarat sursa.
Aceasta a explicat că, deși Taylor Swift și Ellen DeGeneres au părut apropiate în timpul emisiunilor, legătura dintre ele nu a continuat în viața privată.
De-a lungul anilor, Ellen DeGeneres și-a exprimat în repetate rânduri admirația pentru cântăreață. La un moment dat, echipa emisiunii a realizat chiar și un montaj video cu toate aparițiile lui Taylor Swift în show.
Deși interacțiunile dintre cele două au fost, în general, cordiale, unul dintre cele mai comentate momente a avut loc în 2013. Atunci, Ellen DeGeneres a tachinat-o pe Taylor Swift în legătură cu viața sa amoroasă, arătând imagini cu mai mulți bărbați și întrebând-o cu cine s-ar întâlni.
Momentul a devenit viral, iar mulți fani au considerat ulterior că artista s-a simțit vizibil stânjenită. Cu toate acestea, Taylor Swift a continuat să accepte invitațiile în emisiune și a mai apărut de mai multe ori în anii următori.
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