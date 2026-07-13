Atenție ce pui în bagaj! Obiectul aparent inofensiv, interzis atât la cală, cât și în cabină

Cei care își aniversează ziua de naștere în timpul verii aleg adesea să o facă în vacanță. De asemenea, există și alte evenimente speciale pe care oamenii își doresc să le marcheze într-un fel sau altul. Totuși, atunci când organizăm o petrecere în afara țării și călătorim cu avionul, este bine de știut, că un obiect banal este interzis atât la cală, cât și în cabină.

Deși pare un obiect inofensiv, specialiștii vin cu o avertizare importantă. Tunurile de confetti, accesoriul folosit de cele mai multe ori la zile de naștere sau alte evenimente speciale sunt strict interzise în avion. Mai multe companii precum Ryanair, easyJet, British Airways și Jet2 nu permit accesul la bordul aeronavei nici în bagajul de cală, nici în bagajul de mână.

Obiectul banal, dar interzis de companiile aeriene

Tunurile de confetti sunt nelipsite de la petreceri. Totuși, turiștii români care vor să organizeze una în afara țării și urmează să călătorească cu avionul trebuie să știe că transportul acestora nu este permis, fie că este vorba despre bagajul de mână, fie de cel de cală. Chiar dacă pare banal și inofensiv, astfel de obiecte pot fi considerate periculoase la bordul unui avion.

Specialiștii spun că indiferent cât de redusă este încărcătura lor, ele conțin un material exploziv, tocmai pentru a reproduce sunetul specific. De aceea, sunt catalogate ca fiind articole explozive, astfel că transportul lor în avion este strict interzis. Dacă se vor găsi în posesia unei persoane, tunurile vor fi confiscate. Mai mult decât atât, cel care avea asupra sa obiectul riscă o verificare amănunțită a bagajului. Nu este singurul obiect cu efect pirotehnic care este interzis. În aceeași categorie intră și artificiile de mici dimensiuni, cele de tip „steluță” sau rachetele de semnalizare.

Alte obiecte interzise în interiorul avionului

Pe lângă obiectele explozibile există și altele complet interzise. Cele mai multe companii nu permit accesul cu combustibili sau alte substanțe inflamabile, baterii cu litiu de rezervă, obiecte ascuțite, arme și muniție, spray-uri de apărare sau anumite unelte. Pe de altă parte, turiștii pot să aibă asupra lor fără probleme încărcătoare, laptop-uri, medicamente sau produse cosmetice. Cei care nu respectă regulile impuse de companiile aeriene riscă confiscarea obiectelor interzise și controale suplimentare.

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