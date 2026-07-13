Marian Godină, surpriză neplăcută la mare. Ce a primit după ce a comandat un platou de 180 de lei

După o masă la un restaurant din Constanța, Marian Godină a relatat că a avut parte de o situație neașteptată după ce a comandat un platou cu preparate din pește.

În meniu, preparatul era prezentat drept „gustare pescărească”, pentru două persoane, la prețul de 180 de lei, însă ceea ce a ajuns pe masă l-a surprins prin dimensiunile mult mai mici decât se aștepta.

Marian Godină, surpriză neplăcută la mare

Polițistul a povestit că a ales preparatul tocmai pentru că se afla pe malul mării și a considerat că o gustare pe bază de pește se potrivește perfect contextului.

„Pentru că restaurantul era pe malul mării, la Constanța mai exact, am zis să comand ceva în temă, așa că am ales din meniu preparatul în dreptul căruia scria «Gustare pescărească» (platou pentru două persoane) – 180 lei. Conținea icre de crap, icre de știucă parcă, chifteluțe de pește, cârnăciori de pește, pește marinat, zacuscă de pește. Bun, am zis”, a scris acesta pe Facebook.

Ce a primit după ce a comandat un platou de 180 de lei

Când platoul a fost adus, Marian Godină a remarcat imediat că porțiile erau mult mai mici decât se aștepta.

„A venit platouașul, căci platou nu-i pot zice și am început să mănânc, întrebându-mă dacă nu cumva ospătarul mi-a făcut o farsă și vrea să-mi testeze reacția. Văzând că totul era pe bune, i-am zis Georgianei că eu mă duc să întreb dacă aia e gustarea pescărească de două persoane sau a încurcat meniul și a adus meniul de copii”, a relatat el.

Înainte să ceară explicații, soția sa l-a oprit și i-a atras atenția asupra unui detaliu pe care îl ignorase.

„Noroc cu Georgiana care m-a deșteptat. «Tu nu ai citit clar că e gustare? Guști o icră, guști un cârnăcior, guști niște pește. Haide, ia loc și gustă.» Eu bolovan… mă mai luam și de oamenii ăia degeaba…”, a încheiat Marian Godină.

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