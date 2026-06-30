Ce note a luat Marian Godină la Bacalaureat. Polițistul, la un pas de a rămâne corigent: ”Văzând că se îngroașă gluma, m-am apucat de învățat”

Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din mediul online, rememorează o experiență personală din perioada liceului, povestind cum a trecut de la riscul de a rămâne corigent la limba română la nota maximă la proba orală de Bacalaureat.

Fostul concurent de la Survivor România își amintește perioada în care a obținut nota 10, după un an în care absențele și lipsa de implicare îl aduseseră în pragul corigenței.

Marian Godină relatează în volumul autobiografic «Flash-uri din sens opus» că situația sa școlară era atât de dificilă încât risca să nu poată participa la examenul de Bacalaureat.

„Se apropia perioada încheierii mediilor și eram pasibil de a rămâne corigent la limba română. Asta însemna că nu intram nici în examenul de bacalaureat. Văzând că se îngroașă gluma, m-am apucat de învățat și, cu chiu, cu vai, mi-a ieșit media 5. I-am mulțumit profesorului de română și, pentru că prinsesem elan și eram entuziasmat, l-am întrebat dacă se poate lua nota 10 la bac, la proba orală de limba română. Profesorul mi-a răspuns abia după ce toată clasa s-a oprit din râs: – Tu ar trebui să mă-ntrebi dacă se poate lua 5.”

Reacția colegilor a fost pe măsură, amuzați de ambiția neașteptată a elevului cunoscut pentru absențe și media minimă la purtare.

„Tocmai din cauza absențelor am avut mereu opt la purtare. Opt era media minimă cu care erai acceptat la admiterea în școala de poliție, iar diriginta mea era om bun.”

Marian Godină învăța și noaptea

În continuare, autorul povestește cum a studiat intens în cele trei săptămâni de vacanță dinaintea Bacalaureatului, învățând exclusiv noaptea, spre surprinderea tatălui său.

„În cele trei săptămâni de vacanță pe care le-a avut înaintea examenului de bacalaureat, Marian s-a pus pe învățat. Învățam numai noaptea. Tata vedea lumină la mine în dormitor și credea că am adormit cu becul aprins, așa că venea să verifice. Deschidea ușa și, când mă vedea că învăț, o închidea repede și pleca. Îl auzeam doar cum scuipa a mirare. Era și normal, nu mă văzuse niciodată învățând.”

Polițistul povestește și încercarea eșuată de a merge la meditații la matematică, după ce colegul de bancă îi găsise o profesoară. Cei doi au ajuns însă să cheltuiască banii pe hamsii, renunțând complet la pregătire.

„Învățam doar la română. Matematica îmi plăcea și o prindeam de pe la clasă, în rarele situații când dădeam pe la școală. Colegul meu de bancă, pe care îl prostisem să dea și el examen la școala de poliție, găsise o profesoară bună de matematică și îmi propusese să merg cu el la meditații. Măcar în cele trei săptămâni care ne rămăseseră și în care mă apucase cheful de îngrășat porcul în ajun. I-am spus tatălui meu și a fost de acord, chiar dacă nu prea avea bani, săracul.”

Godină descrie prima zi în care ar fi trebuit să meargă la meditații, dar tentația hamsiilor a fost mai puternică.

„– Haide, mă, să mâncăm niște hamsii d-ăia, că mai avem timp. – Timp mai avem, dar eu n-am bani. Tu ai? – Pfff… nici eu n-am. Bă, dar tu știi matematică? – Mai știu așa câte ceva… – Hai la hamsii!”

Cei doi au mâncat pe săturate, au băut suc și au decis să amâne meditațiile.

„– Lasă că o sunăm și îi spunem că a intervenit ceva și mergem data viitoare. Și-așa vrea să venim de trei ori pe săptămână. Mergem poimâine.”

Autorul mărturisește că nu a cunoscut niciodată profesoara de matematică, iar banii de meditații s-au dus integral pe hamsii și țigări.

„Nu am cunoscut-o niciodată pe profesoara de meditații la mate; în schimb, am mers cu prietenul meu să mâncăm hamsii de trei ori pe săptămână. Tata află și el abia acum, când citește această carte, pe ce se duceau banii lui. La hamsii. Luam și țigări…”

Povestea reală a lui Marian Godină la Bacalaureat

Ziua examenului oral la limba română îl găsește fără emoții, deși colegii erau vizibil tensionați. Godină este sunat de un coleg care îl întreabă dacă nu are emoții, însă răspunsul său este simplu:

„– Dorm! – Cum dormi, mă? N-ai emoții? – Nu!”

Ajuns la liceu, observă mulți elevi emoționați, dar intră în sala de examen mai devreme decât era programat.

„Am luat un bilet și m-am așezat într-o bancă, cu gândul să-mi aștern pe foaie câteva idei despre subiectul extras. Aveai și voie, și aveai și timp pentru asta. Dar am putut? Era ascultat un elev de la teologie și vocea de viitor popă a ăluia mă bruia rău de tot. În loc să-mi scriu ideile, eu mă gândeam la ăla… o să fie un popă bun ăsta, cu vocea lui de bariton, o să trezească și morții.”

Elevul de la teologie primește nota 9, după o scurtă deliberare:

„– 10? Îi dăm 10? – Hmmm… nu chiar… 9.”

La rândul său, Godină susține proba cu încredere, iar profesoarele îi acordă nota maximă.

„– No… uite, asta e de 10.”

Entuziasmat, pleacă acasă și își sună tatăl pentru a-l anunța. Dialogul este memorabil:

„– Alo, te-ai trezit, mă? Să mănânci ceva înainte, vezi că ți-a lăsat maică-ta zece mii pe frigider, să-ți iei ceva. – Alooo, am fost deja și am și dat examenul. – Cum, mă? Nu la patru te duci? – Am fost deja. Am dat și am luat 10! – Haide, mă, lasă-mă, să te îmbraci frumos, să nu te duci acolo cu pantalonii aia ai tăi, de zici că ești cules de pe gârlă. – Nu auzi că am fost deja? – Și cât ai luat? – 10.

A doua zi, la proba orală de engleză, Godină obține nota 9. Rezultatele finale ale Bacalaureatului sunt peste așteptări: 10 la română oral, 9,80 la română scris, 8,80 la matematică, 10 la educație fizică și 6,85 la biologie.

„M-am putut apuca liniștit de învățat pentru admiterea la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina”, notează el, marcând începutul unui nou capitol din viața sa.

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