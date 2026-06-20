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Marian Godină a făcut dezvăluirea despre Olga Barcari, după finala Survivor 2026: ”La intrare, mi-a lăsat o impresie destul de proastă”

De: Anca Chihaie 20/06/2026 | 17:25
Marian Godină a făcut dezvăluirea despre Olga Barcari, după finala Survivor 2026: ”La intrare, mi-a lăsat o impresie destul de proastă”
Ce i-a spus Marian Godină colegei sale / Sursa foto: Antena 1
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Participarea la emisiunea „Survivor” s-a dovedit a fi una dintre cele mai intense experiențe din viața lui Marian Godină. Timp de aproximativ trei luni, acesta a fost nevoit să se adapteze unui stil de viață complet diferit de cel cu care era obișnuit, într-un mediu dificil, lipsit de confort și de contact cu familia. În tot acest timp, fostul concurent a avut ocazia să își cunoască mult mai bine colegii de echipă, iar multe dintre impresiile pe care și le formase înainte de competiție s-au schimbat radical.

Printre persoanele despre care și-a modificat opinia se numără și Olga Barcari. Dacă înainte de a interacționa cu ea în mod direct avea o imagine diferită despre personalitatea acesteia, experiența trăită în cadrul show-ului i-a oferit ocazia să descopere o altă latură a concurentei. Viața în condiții extreme și provocările zilnice au contribuit la apropierea dintre participanți, iar Marian Godină a ajuns să observe calități pe care nu le remarcase anterior.

Ce a spus Marian Godină despre Olga Barcari

Potrivit mărturisirilor sale, timpul petrecut împreună în competiție i-a demonstrat că aparențele pot fi înșelătoare și că oamenii se pot dovedi foarte diferiți atunci când sunt puși în situații limită. Olga Barcari a reușit să îi schimbe complet percepția, iar acesta a ajuns să îi aprecieze modestia, determinarea și parcursul personal.

„La intrare, mi-a lăsat o impresie destul de proastă, care s-a dovedit a fi greșită, pentru că, dacă la început mi-a părut o fată încrezută și fată de-asta de oraș, până la final mi-am dat seama că era o fată super modestă (…) Este o fată de la țară care a făcut tot ceea ce a putut și tot ceea ce a depins de ea ca să iese din mediul ăla, a spus Marian Godină, la Furnicuțele.

Schimbarea de perspectivă nu s-a limitat doar la Olga Barcari. Marian Godină a recunoscut că și în cazul altor concurenți a descoperit aspecte pe care nu le cunoștea înainte de participarea la emisiune. Unul dintre exemple este Cristian Boureanu, despre care avea anumite rezerve înainte de intrarea în competiție. Conviețuirea în aceleași condiții și experiențele comune au contribuit însă la o înțelegere mai profundă a celor din jur și la eliminarea unor prejudecăți.

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