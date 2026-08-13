Explicația halucinantă a pensionarului SRI despre Anna. Cum a încercat „Romeo” de pe Transfăgărășan să iasă basma curată după ce familia l-a luat la întrebări

A captat atenția unei țări întregi prin gestul lui de iubire de pe Transfăgărășan și povestea secretă ( până acum) pe care o trăia alături de Anna, astfel că noi nu am abandonat subiectul și am revenit, așa cum v-am promis, cu noi detalii despre telenovela fostului angajat SRI și a ucrainiencei. Dacă în ceea ce o privește pe blondină, își vede de viața ei și nu se streasează prea tare cu isprava pe care a făcut-o, în ceea ce-l privește pe bărbat lucrurile sunt cel puțin complicate. O vorbă de la noi spune că „așa cum îți așterni, așa ajungi să dormi”, iar bărbatul a ajuns să simtă pe deplin consecințele faptei lui. CANCAN.RO a aflat că familia l-a tras la răspundere pe pofticiosul fost angajat al Serviciilor. Ce scuză a găsit, dar și cât de tulburi sunt apele în familia lui, aflați în rândurile următoare.

După ce povestea dintre Anna și pensionarul SRI a ajuns de pe Transfăgărășan în toată țara, desigur că și familia lui a aflat despre ceea ce s-a întâmplat și ce făcea, de fapt, bărbatul care a ieșit la pensie în 2021, iar de atunci pare că îi place să trăiască „la dolce vita”. Nu cu femeia cu care e căsătorit de 25 de ani, nici cu fiul lor major, ci cu ucraineanca Anna despre care vă dezvăluiam că ar fi în căutarea domnilor potenți financiar care îi pot susține stilul excentric de viață. Și, cum el este cel care a picat cel mai adânc în mrejele ucrainiencei, a ajuns să facă gestul necugetat și astfel, familia lui, odată cu toată țara a aflat cu ce se ocupa el, de fapt, în timpul liber. Iată cu ce explicații ar fi venit pensionarul în fața familiei sale.

Explicația halucinantă pe care pensionarul SRI a dat-o familiei

CANCAN.RO revine cu noi detalii despre telenovela momentului ( care se pare că se va mai întinde pe multe episoade). După ce v-am dezvăluit că iubărețul de pe Transfăgărășan nu ar fi chiar atât de bogat pe cât ar crede Anna, acum am aflat cum s-a poziționat acesta în fața soției sale și a fiului lor. Sursele din apropierea lor ne-au mărturisit că femeia ar fi aflat de la noi despre idila soțului ei. Cu toate că bărbatul era plecat din luna mai de acasă, femeia nu știa nimic despre o posibilă relație extraconjugală.

Imediat cum bomba a explodat în presă, familia lui i-a cerut explicații ( pe bună dreptate), întrebându-l care a fost motivul pentru gestul făcut în văzul tuturor?! Explicația e de noaptea minții, nu alta! Fostul SRI-ist le-a spus membrilor familiei că de fapt, numele pe care l-a scrijelit pe stâncă nu are legătură cu vreo prezență feminină ( oare escapada din Croația o avea?!- vezi aici), ci ar însemna, de fapt, karmă. Așadar, iubărețul nu e iubăreț…e spiritual, de fapt, iar ceea ce ar fi scris pe stâncă ar fi fost de fapt, ceea ce ar fi vrut să trasmită în Univers pentru a se întoarce înzecit. Întrebarea este: De ce nu a scris numele soției sale? Sau fiului său?! Sigur că nu vom primi răspunsul, așa cum probabil, nici familia sa nu l-a primit.

Cum îl va „amenda” soția pentru isprava sa

În plus, tot sursele noastre au dezvăluit că bărbatul nici nu are de gând să șteargă isprava pe care a făcut-o și că nu i-ar fi teamă de o altă eventuală consecință. Bine, autoritățile s-au sesizat și i-au dat o amendă de mii de lei, dar soția oare cum îl va „amenda”?

Se pare că, deși sunt căsătoriți de 25 de ani așa cum vă dezvăluiam aici, fostul angajat SRI și soția lui nu mai locuiau împreună din luna mai. Bărbatul este cel care lipsea des de acasă, iar atunci când venea lucrurile nu erau deloc roz. Cel mai probabil, pensionarului de 55 de ani îi stătea gândul la ucraineancă, așa că orice gest al soției de acasă îl deranja. Iar bomboana de pe colivă, ar fi fost că de ziua fiului lor, iubărețul de pe Transfăgărășan nici măcar nu l-a contactat. În acel timp, acesta își trăia iubirea cu ucraineanca Anna prin localurile de la noi, fără să-i pese că ar putea fi văzut, dar și în Croația, așa cum vă dezvăluiam și noi, iubirea lor trecând și granița țării, nu doar cea a moralității.

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