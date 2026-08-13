Irina a dispărut din Spania! Polițiștii fac apel la populație să o găsească. Femeia de 47 de ani e căutată de 7 zile

O româncă în vârstă de 47 de ani este căutată de autorități după ce a dispărut în Spania, iar familia nu mai reușește să ia legătura cu ea de mai multe zile. Irina Claudia Tompoș, originară din comuna Săpânța, județul Maramureș, locuia în localitatea Vilafant și nu a mai putut fi contactată din 6 august 2026.

Dispariția femeii a determinat autoritățile să înceapă verificările pentru identificarea și găsirea acesteia. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale desfășoară în prezent activități specifice pentru a stabili unde s-ar putea afla femeia și ce s-a întâmplat după momentul în care a fost văzută ultima dată, pe 6 august.

Potrivit informațiilor făcute publice de autorități, Irina Claudia Tompoș are aproximativ 1,60 metri înălțime și cântărește în jur de 50 de kilograme. Are o constituție atletică, păr blond, ochi albaștri și fața ovală. Aceste semnalmente sunt folosite de polițiști în cadrul operațiunilor de căutare.

„La data de 6 august 2026, TOMPOȘ IRINA CLAUDIA ar fi dispărut din localitatea Vilafant, Spania, unde locuia, iar de atunci nu a mai putut fi contactată”, au transmis reprezentanții Poliției.

Poliția a cerut ajutorul populației

Poliția face apel la toate persoanele care ar putea avea informații despre româncă. Cei care au văzut-o în Vilafant sau în alte localități din Spania după momentul dispariției și pot oferi detalii relevante sunt rugați să contacteze autoritățile.

Orice informație, inclusiv una care poate părea lipsită de importanță, ar putea ajuta la stabilirea traseului femeii și la găsirea ei. Persoanele care dețin date relevante sunt îndemnate să apeleze 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

„Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea femeii sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție”, au precizat polițiștii.

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