Tragedie în Italia! Filofteia din Botoșani a murit la doar 3 săptămâni după ce se angajase ca badantă

Tragedie românească în Italia! Filofteia, o româncă în vârstă de 65 de ani, a murit în Italia. În urmă cu doar câteva săptămâni, aceasta plecase în străinătate în căutarea unui viitor mai bun, însă, din păcate, destinul acesteia s-a frânt brusc. Acum, familia a lansat un apel disperat pentru a strânge bani pentru repatrierea trupului.

Filofteia avea 65 de ani și era din localitatea Stăuceni-Siliștea, județul Botoșani. În urmă cu doar trei săptămâni, aceasta a decis să plece în Italia în căutarea unui viitor mai bun. Aceasta s-a angajat ca badantă, însă nu a mai apucat să se bucure de roadele muncii sale.

Tragedie românească în Italia

Filofteia avea planuri mari de viitor, după ce a ajuns în Italia s-a angajat ca badantă și plănuia să se întoarcă acasă cu toată agoniseala. Însă, după doar trei săptămâni de muncă, femeia s-a stins din viață. Aceasta și-a dat ultima suflare la Monfalcone, în Italia, acolo unde lucra.

„A venit în Italia să facă și ea un bănuț, dar a plecat dintre noi pe un drum fără întoarcere”, a scris în mediul online un prieten de familie.

Filofteia s-a stins din viață în data de 8 august, iar acum trupul neînsuflețit al româncei se află la o casă mortuară din Italia. Familia femeii a lansat un apel disperat în mediul online. Apropiații încearcă acum să strângă bani repatriere.

„Cu inima frântă, vă cer sprijinul în aceste momente cumplite. Mama prietenului meu Cristi, doamna Suiu Filofteia (65 de ani, din Botoșani – Stăuceni Siliștea), a pierdut lupta cu viața la locul de muncă în Italia (Monfalcone), la doar trei săptămâni de când plecase să muncească pentru un bănuț. Acum, familia face eforturi disperate să îi recupereze corpul și să o aducă acasă pentru ultima dată. Costurile pentru repatriere și înmormântare sunt uriașe, de aceea apelăm la bunătatea voastră. Orice mică donație contează enorm pentru a ajuta această familie greu încercată. Vă rog din suflet să distribuiți acest mesaj pentru a ajunge la cât mai mulți oameni buni. Dumnezeu să o odihnească în pace! Vă mulțumim pentru sprijin”, se arată în mesajul transmis pe rețelele sociale.

CITEȘTE ȘI:

Cine sunt victimele accidentului de la Corbii Mari. Șoferul de 20 de ani nu avea permis. Un bebeluș a rămas orfan

Doliu în comunitatea academică din România! Profesorul Radu Cristian Mușetescu de la ASE a murit