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Doliu în comunitatea academică din România! Profesorul Radu Cristian Mușetescu de la ASE a murit

De: Alina Drăgan 13/08/2026 | 12:02
Doliu în comunitatea academică din România! Profesorul Radu Cristian Mușetescu de la ASE a murit
Profesorul Radu Cristian Mușetescu de la ASE a murit
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Doliu în comunitatea academică din România! Profesorul universitar doctor Radu Cristian Mușetescu, cadru didactic al Academiei de Studii Economice din București și membru al Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), s-a stins din viață. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către reprezentanții ASE.

De-a lungul anilor, Radu Cristian Mușetescu a ocupat poziții-cheie în structura de conducere a facultății, activând ca fost cancelar al Consiliului Facultății, fost prodecan și, începând cu anul 2014, ca director de departament. Decesul acestuia a adus multă durere pentru colegi.

Profesorul Radu Cristian Mușetescu de la ASE a murit

Profesorul universitar doctor Radu Cristian Mușetescu s-a stins din viață. Vestea tristă a decesului a fost făcută publică de către reprezentanții Academiei de Studii Economice din București, care au transmis un mesaj în memoria acestuia. Și-au exprimat recunoștința pentru activitatea desfășurată de profesor de-a lungul carierei sale. Cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică.

„Ne vom aminti de domnul prof. univ. dr. Radu Cristian MUȘETESCU cu respect și recunoștință. Memoria sa va rămâne vie în comunitatea noastră academică și în sufletele celor care l-au cunoscut”, au transmis reprezentanții Academiei de Studii Economice din București.

Profesorul Radu Cristian Mușetescu și-a construit cariera academică începând din 1999, devenind cunoscut pentru contribuțiile sale în mai multe domenii de interes, printre care economia internațională, geopolitica, drepturile de proprietate, relația dintre stat și mediul de afaceri, dar și dimensiunea economică a securității naționale.

Radu Cristian Mușetescu lasă în urmă o soție care este sfâșiată de durere. Aceasta și-a exprimat regretul și dragostea pentru cel care i-a fost soț printr-un mesaj scurt, dar plin de înțeles.

„Tu ești tăcerea mea. Te iubesc!”, a scris soția profesorului.

De asemenea, soția lui Radu Cristian Mușetescu a anunțat și programul funeraliilor. Trupul neînsuflețit al profesorului va fi depus joi, 13 august, la ora 10:00, la Capela Bisericii Sfânta Treime din Zurbaua, comuna Dragomirești-Vale, județul Ilfov. Slujba citirii stâlpilor este programată pentru joi seară, de la ora 19:00. Iar slujba de înmormântare va avea loc vineri, 14 august, începând cu ora 12:00.

 

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