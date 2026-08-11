Doliu în cinematografie! Actorul Jon Cypher din „Masters of the Universe” a murit

Doliu în lumea cinematografiei! Celebrul cântăreț și actor american Jon Cypher s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 94 de ani, în locuința sa din statul Oregon. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către familie. Jon Cypher lasă în urmă mulți fani îndoliați, dar și o carieră de excepție.

Jon Cypher s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani, iar anunțul trist al decesului a fost făcut de către familie. Apropiații au precizat că acesta a trecut în neființă în pace, având-o alături pe soția lui din ultimii 40 de ani, autoarea Carol Rosin. Cauza exactă a decesului nu a fost divulgată public.

În comunicatul oficial prin care a fost anunțat decesul, familia l-a descris ca fiind: „Cel mai bun dintre oameni, cu un umor grozav, o minte strălucită și o inimă uriașă, plină de iubire și grijă pentru tot ce înseamnă viața sfântă.”

Actorul Jon Cypher din „Masters of the Universe” a murit

Jon Cypher lasă în urmă o carieră vastă. Acesta și-a făcut debutul în anul 1957, interpretând rolul prințului într-o adaptare televizată în direct a celebrului musical „Cenușăreasa”, producție în care a jucat alături de marea actriță Julie Andrews.

Cariera lui Jon Cypher s-a întins pe parcursul a peste 40 de ani în televiziune, cinematografie și pe scenele de pe Broadway. Actorul a fost o prezență constantă pe micile ecrane din Statele Unite ale Americii, dar și pe scenele de pe Broadway.

Rolul care l-a făcut cunoscut publicului larg este cel al șefului de poliție Fletcher Daniels din serialul polițist „Hill Street Blues”, proiect în care a activat între anii 1981 și 1987. De asemenea, Jon Cypher și-a pus amprenta și asupra filmului SF „Masters of the Universe”, unde l-a interpretat pe războinicul Man-at-Arms.

Acesta a avut de-a lungul carierei peste 90 de roluri în producții de film și televiziune, printre care se numără și „Major Dad”, „Santa Barbara” sau „Dinastia” (Dynasty). Mai mult, pe lângă rolurile din film și televiziune, Jon Cypher a apărut și în 12 producții de pe Broadway, interpretând personaje precum Don Quijote în „Man of La Mancha”, Thomas Jefferson în „1776” și Juan Perón în „Evita”.

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